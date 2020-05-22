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Студия Шустера опросила украинцев, за кого из кандидатов прошлого они проголосовали бы на выборах президента

По данным опроса студии Савика Шустера, в случае проведения в мае выборов президента Украины Юлия Тимошенко выиграла бы у Виктора Януковича и Петра Порошенко, Леонид Кравчук проиграл бы Вячеславу Чорновилу и выиграл бы у Леонида Кучмы, а Владимир Зеленский снова обошел бы Порошенко.

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В Украине семь раз выбирали президентов
В Украине семь раз выбирали президентов
Фото: ЕРА

Программа "Свобода слова Савика Шустера" опросила украинцев, за кого бы они проголосовали, если бы в президенты баллотировались кандидаты, которые участвовали в подобных выборах в прошлом. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили 22 мая в пресс-службе студии Шустера.

Бывший лидер Народного руху Вячеслав Чорновил с результатом 64,42% выиграл бы у первого президента Украины Леонида Кравчука. На самом деле в 1991 году соотношение на выборах было 61% на 23% в пользу Кравчука.

Кравчук (59.95%) выиграл бы у экс-президента Леонида Кучмы (40.05%). В 1994 году у Кучмы было 52%, у Кравчука – 45%.

Кучма (92,75%) набрал бы больше, чем лидер Компартии Украины Петр Симоненко (7.25%). В 1999 году соотношение было 56% против 37,8%.

Экс-президент Виктор Ющенко (83.2%) выиграл бы у экс-президента Виктора Януковича (16.8%). В 2004 году Ющенко победил с результатом 51,9% против 44,2% у Януковича.

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (80.42%) выиграла бы у Януковича (19.58%). В 2010 году соотношение было 48,9% против 45,47% в пользу Януковича.

Тимошенко с результатом 61.56% опередила бы и экс-президента Петра Порошенко (38.44%). В 2014 году избрали Порошенко, он получил 54,7%, у Тимошенко было 12,81%.

Нынешний президент Владимир Зеленский, как и в 2019 году, выиграл бы у Порошенко. Сейчас за него, согласно опросу студии Шустера, проголосовали бы 72.72% избирателей, за Порошенко – 27.28%. В реальности в прошлом году соотношение было 73,2% против 24,4%.

Было опрошено 9227 человек, их мнение узнавали с помощью социального помощника handy.ai через чат-бот в Telegram и Viber. Участие в социсследовании могли принять все желающие.

Теги: Юлия Тимошенко, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, выборы, Петр Симоненко, соцопрос, Вячеслав Чорновил, Владимир Зеленский, президент, Свобода слова Савика Шустера
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