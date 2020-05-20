Половина украинцев считает ошибкой запрет российских соцсетей – опрос

Согласно опросу, проведенного КМИС, запрет российских соцсетей в Украине поддерживают 36% граждан.

Российские соцсети заблокированы в Украине с весны 2017 года Фото: pixabay.com

50% украинцев отрицательно относятся к запрету российских социальных сетей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в мае Киевским международным институтом социологии (КМИС).

У респондентов спросили, какой ответ им ближе, и половина выбрала вариант: "Запрет российских соцсетей является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан".

36% опрошенных согласны с мнением, что "запрет российских соцсетей является необходимым шагом для защиты государства".

Не определились с ответом 15%.

Информация: kiis.com.ua

Социсследование проводилось с 14-го по 17 мая методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. На подконтрольной украинским властям территории было опрошено 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Доступ к некоторым российским и сепаратистским ресурсам в Украине ограничен с мая 2017 года в соответствии с указом пятого президента Петра Порошенко. В числе заблокированных сайтов – "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс", Mail.Ru, "Доктор Веб", "Касперский".

14 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил действие санкций против российских интернет-ресурсов еще на три года.