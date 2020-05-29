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Анна Маляр
Анна Маляр

Украинский юрист, эксперт-криминолог.


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Перестрелка в Броварах – это следствие победы организованной преступности над государством в борьбе за влияние

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Реформы в Украине привели к тому, что впервые за историю независимости происходит перестрелка из-за бизнес-конфликта с участием около 100 человек в жилом квартале.

В Броварах утром произошло не простое преступление, а очень симптоматическое. Это не воровство и не убийство, которые имеют место во всех государствах. Такая перестрелка может произойти только в том государстве, где коррупция полностью разъела государственные институты и ситуация достигла уровня угрозы национальной безопасности, то есть следующий шаг – это разрушение государственности.

Распределение маршрутов – это по всем районам, городам, областям коррупционная тема. Именно поэтому мы с вами не видим нормального муниципального общественного транспорта в городах, а вынуждены ездить на развалюхах-маршрутках с водителями, которые не соответствуют требованиям "водителя общественного транспорта".

Кроме того, это преступление является симптомом провальных реформ правоохранительной и судебной систем, которые призваны законным путем решать конфликты.

Но наибольшим цинизмом в этой ситуации является место выяснения отношений – жилой квартал. То есть у них "разборки", они хотят зарабатывать деньги, поэтому подвергают опасности огромное количество людей, которые не имеют никакого отношения к их делам.

Ни один из нас не защищен сегодня от случайного попадания на линию огня неких "разборок" с использованием оружия. А я напомню, что правоохранительная функция – это единственная функция, которая оправдывает для современного человека смысл существования государства как института. Для всего остального государство не нужно, люди научились справляться без него. Поэтому когда государство перестает выполнять эту единственную нужную людям функцию и люди сами выполняют роль полиции и суда, государство может исчезнуть как таковое или превратиться в Сомали.

Понятно, что это не случайность, потому что есть признаки организованности. Поэтому, как для первичной квалификации хулиганство можно рассматривать, но в дальнейшем его следует изменить.

Для правильной квалификации следствие должно дать ответ на следующие вопросы:

  • не участвовали ли в этой стрельбе представители преступных группировок?
  • какие инструменты решения конфликта применялись до стрельбы? Например, были ли запугивание, шантаж, вымогательство, повреждение имущества и т.п.?
  • какова цель стрельбы, кем и когда она планировалась? Если она планировалась заранее, то это уже не хулиганство. Тем более, если целью было убийство или нанесение телесных повреждений.

То, что происходит в Украине в целом, и вот эта перестрелка в частности – это следствие победы организованной преступности в борьбе с государством за влияние. Государство сдалось, а его функции контролируют и выполняют в свою пользу разного рода преступные группировки. Захваченное в плен организованной преступностью государство обслуживает интересы преступности. Помогло оргпреступности в этой конкуренции ослабление государственных институтов и власти как таковой. Там, где слабая власть, – там всегда "подставляет плечо" организованная преступность, которая очень тесно инкорпорируется во властные институты.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, коррупция, стрельба, полиция, реформы, Бровары, Анна Маляр, перестрелка в Броварах
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