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"Есть большие вопросы по броварской полиции". Аваков отчитался Зеленскому о перестрелке в Броварах

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой МВД Арсеном Аваковым отметил необходимость установления заказчиков перестрелки в Броварах.

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Зеленский попросил Авакова подробно рассказать о том, что произошло в Броварах
Зеленский попросил Авакова подробно рассказать о том, что произошло в Броварах
Фото: president.gov.ua

Глава МВД Украины Арсен Аваков во время встречи с президентом страны Владимиром Зеленским заявил, что у него "есть большие вопросы по броварской полиции". Встречу министра и главы государства транслировал телеканал "Украина 24".

Зеленский попросил Авакова подробно рассказать о том, что произошло в Броварах.

"Одна из групп пришла с помповыми ружьями и дробовиками. Вторая была нанята другой группой – они были без оружия. И началось столкновение, условного говоря, местных броварских перевозчиков, которые до этого контролировали перевозки между Броварами и Киевом, с внешними перевозчиками, которым отдали значительную часть этих маршрутов", – заявил Аваков.

Президент акцентировал внимание на том, что во время перестрелки на месте происшествия не было полиции. Министр ответил, что данная ситуация произошла неожиданно.

"[Изначально ситуация] квалифицировалась как свозка обычных работников, водителей и так далее", – отметил глава МВД.

По словам Авакова, у него "есть большие вопросы по броварской полиции, так как пропустить такой удар просто недопустимо".

Зеленский в свою очередь отметил необходимость установления заказчиков данного происшествия.

"Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на свободу. Хотелось бы, чтобы мы нашли заказчиков. Я думаю, для вас это очевидно", – обратился глава государства к министру.

Также Зеленский подчеркнул, что необходимо помочь людям, имущество которых было повреждено в результате этой перестрелки.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека. Сначала были задержаны 11 человек, позже – еще пятеро.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем".

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Теги: МВД, Арсен Аваков, перестрелка, Бровары, Владимир Зеленский
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