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Бачо Корчилава
Бачо Корчилава

Бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине.


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Если вы будете убеждать себя, что хуже, чем история в Броварах, не бывает, как человек с опытом 90-х в Грузии, могу сказать: бывает

С утра все обсуждают Бровары.

Да, согласен, история – жесть. Но не совсем. Когда вы будете убеждать себя, что хуже не бывает, как человек с опытом 90-х в Грузии, могу рассказать, как бывает хуже.

Мало кто знает, что в начале 90-х в Грузии улицы городов пустели в четыре часа дня, потому что были вооруженные банды, которые занимались беспределом.

В общем, хуже – это тогда, когда бандитов задерживает полиция, а через час приезжают вооруженные подельники и отбивают их из отделения полиции (как было в Грузии в начале 90-х). Я как раз в те годы и работал в полиции Грузии.

Поэтому это пока не предел. Бывает хуже, но, надеюсь, тут никогда не настанет.

Источник: Bacho Abesalom Korchilava / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Грузия, полиция, Бровары, Бачо Корчилава
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