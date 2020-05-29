Если вы будете убеждать себя, что хуже, чем история в Броварах, не бывает, как человек с опытом 90-х в Грузии, могу сказать: бывает

С утра все обсуждают Бровары.

Да, согласен, история – жесть. Но не совсем. Когда вы будете убеждать себя, что хуже не бывает, как человек с опытом 90-х в Грузии, могу рассказать, как бывает хуже.

Мало кто знает, что в начале 90-х в Грузии улицы городов пустели в четыре часа дня, потому что были вооруженные банды, которые занимались беспределом.

В общем, хуже – это тогда, когда бандитов задерживает полиция, а через час приезжают вооруженные подельники и отбивают их из отделения полиции (как было в Грузии в начале 90-х). Я как раз в те годы и работал в полиции Грузии.

Поэтому это пока не предел. Бывает хуже, но, надеюсь, тут никогда не настанет.

Источник: Bacho Abesalom Korchilava / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора