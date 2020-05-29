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ПРОИСШЕСТВИЯ

Еще пятерых участников стрельбы в Броварах задержали в Винницкой области

Общее число установленных и задержанных лиц, участвовавших в перестрелке в Броварах Киевской области, достигло 21.

Задержанные в Винницкой области передвигались на белом джипе BMW
Задержанные в Винницкой области передвигались на белом джипе BMW
Фото: Антон Геращенко / Facebook

На въезде в Винницкую область полицейские задержали еще пятерых участников криминальных разборок в Броварах. Об этом 29 мая в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он отметил, что задержанные передвигались на белом джипе BMW.

"Таким образом, общее число установленных и задержанных лиц, участвовавших в переделе черного рынка маршрутных перевозок, достигло 21", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/2993304537423040

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранение получили три человека. Полицейские объявили спецоперацию по розыску пяти автомобилей с участниками конфликта.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем".

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Теги: Винницкая область, Киевская область, перестрелка, Антон Геращенко, Бровары
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