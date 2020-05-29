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Правоохранители проверяют причастность к стрельбе в Броварах экс-нардепа Продивуса – СМИ

По данным источников агентства УНН, бывший народный депутат Владимир Продивус связан с рядом бизнес-структур в Броварах и Винницкой области.

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У задержанных изъято охотничье и травматическое оружие
У задержанных изъято охотничье и травматическое оружие
Фото: unn.com.ua

Сегодняшняя стрельба в Броварах была вызвана конфликтом между перевозчиками и неизвестными лицами, об этом  со ссылкой на собственные источники пишет агентство УНН.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранение получили три человека. Полицейские объявили спецоперацию по розыску пяти автомобилей с участниками конфликта.

"Вероятно, речь идет о перераспределении сфер влияния в сфере пассажирских перевозок. Сейчас сообщается как минимум о 10 задержанных: мужчины из Винницы, Киева и Волынской области. У задержанных изъято охотничье и травматическое оружие. По данным источника УНН, сейчас проверяется возможная причастность к конфликту структур, подконтрольных спортсмену и бизнесмену, экс-нардепу Владимиру Продивусу. С ним связаны различные бизнес-структуры в Броварах и Винницкой области. Он является председателем совета директоров "Премьер-Финанс", основные предприятия которой расположены в Винницкой области", –  пишет агентство.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем".

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Теги: оружие, стрельба, Бровары, Владимир Продивус, конфликт, уголовное производство
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