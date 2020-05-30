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В Броварах произошла массовая перестрелка, Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей пятницы, 29 мая.

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Главные события дня
Главные события дня
Фото: ЕРА / Антон Геращенко / Facebook

В Броварах произошел вооруженный конфликт

Около 7.00 в Броварах произошла стрельба, участниками которой стали несколько десятков человек. В результате перестрелки ранения получили три человека.

По данным полиции, перестрелка произошла из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток. Глава МВД Арсен Аваков отметил, что участников столкновения за 800 грн в день наняли два автоперевозчика, которые предоставляют услугу нелегально.

Общее число задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 28, вычислили также еще 39 человек, отметили в полиции.

Трамп объявил о разрыве отношений США и ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что США разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Глава Белого дома объяснил это решение тем, что ВОЗ не смогла провести "крайне необходимую реформу". Трамп пообещал перенаправить другим организациям деньги, предусмотренные для ВОЗ.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 29 мая в Украине коронавирусная инфекция подтверждена у 22 811 человек, из них 679 умерли, а 8934 вылечились. За последние сутки жертвами COVID-19 стали 10 человек.

На сегодня ко второму этапу смягчения карантина не готовы четыре региона: Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области, отметили в Министерстве здравоохранения.

Коронавирус в мире

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 5,8 млн, из них более 2,46 млн вылечились, а почти 363 тыс. умерли.

В Бразилии, которая находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции, за сутки стало на 1156 жертв больше.

В России от коронавируса умерло за сутки 232 человека.

В ЕС одобрили выделение кредита для Украины

Европейская комиссия одобрила выделение Украине кредита в €500 млн в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Средства предоставляются в виде долгосрочных займов с низкими процентами.

Украина вернула кредитный миллиард

В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что накануне государство вернуло $1 млрд внешнего займа.

Степанов назвал количество претендентов на должность главы НСЗУ

По словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, в конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья зарегистрировалось уже 28 человек.

Теги: США, Украина, Арсен Аваков, стрельба, ВОЗ, полиция, перестрелка, Бровары, Дональд Трамп, кредиты, конфликт, Минздрав, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, перестрелка в Броварах
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