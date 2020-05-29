Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что $1 млрд внешнего займа государство вернуло "практически безболезненно" для платежей внутри страны.

Украина вернула $1 млрд, которые одолжило одно из предыдущих правительств Фото: pixabay.com

28 мая Украина вернула $1 млрд внешнего займа. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы действительно вчера погасили $1 млрд внешнего займа внешним кредиторам, который был одолжен далеко не нашим правительством. Мы это обязательство выполнили, выполнили его практически безболезненно, выполняя и не меняя другие платежи внутренние", – сказал он.

Глава правительства отметил, что возвращение кредита не повлияло, в частности, на выплаты медикам и программы для малого бизнеса.

По данным Министерства финансов Украины, на 31 марта общая сумма долга Украины составила 2,225 трлн грн (из которых 1,988 трлн – госдолг, 266,74 млрд грн – гарантированный государством долг).

В апреле на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга Украина направила $303,9 млн.