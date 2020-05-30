Зеленский подписал закон об освобождении от двойного обложения ЕСВ

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон предусматривает освобождение от уплаты единого социального взноса для некоторых категорий предпринимателей.

Закон отменяет обязательную оплату минимального размера ЕСВ за месяцы, в которых не было дохода Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (по устранению дискриминации по кругу плательщиков) №592-ІХ, который освобождает от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) лиц-предпринимателей пенсионного возраста и самозанятых в сфере науки, литературы, культуры и медицины.

Закон предусматривает освобождение самозанятых лиц, физических лиц – предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос вместо них, с 1 января 2021 года.

Кроме того, отменяется обязанность физических лиц – предпринимателей (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых не было получено дохода.

Закон также позволяет государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физическими лицами – предпринимателями, которые не совершали такой деятельности и не получали доходов за период начиная с 2017 года, путем списания им сумм недоимки по единому социальному взносу, а также штрафов и пени, начисленных на такие суммы, при условии представления ими в соответствии с законом необходимых документов.

Единый социальный взнос – консолидированный страховой взнос, который обязаны выплачивать работодатели за каждого сотрудника. Минимальный размер ЕСВ с 1 января 2020 года установлен на уровне 1039,06 грн.

Из-за эпидемии коронавируса в Украине резко выросло количество безработных. В Госслужбе занятости отмечали, что количество официально зарегистрированных безработных с момента введения карантина 12 марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 40%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 29 мая в мире коронавирусом заразилось 5,8 млн человек, из них 362 тыс. скончались, 2,46 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.