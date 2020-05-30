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Зеленский подписал закон об освобождении от двойного обложения ЕСВ

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон предусматривает освобождение от уплаты единого социального взноса для некоторых категорий предпринимателей.

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Закон отменяет обязательную оплату минимального размера ЕСВ за месяцы, в которых не было дохода
Закон отменяет обязательную оплату минимального размера ЕСВ за месяцы, в которых не было дохода
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (по устранению дискриминации по кругу плательщиков) №592-ІХ, который освобождает от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) лиц-предпринимателей пенсионного возраста и самозанятых в сфере науки, литературы, культуры и медицины.

Закон предусматривает освобождение самозанятых лиц, физических лиц – предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос вместо них, с 1 января 2021 года.

Кроме того, отменяется обязанность физических лиц – предпринимателей (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, в которых не было получено дохода.

Закон также позволяет государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физическими лицами – предпринимателями, которые не совершали такой деятельности и не получали доходов за период начиная с 2017 года, путем списания им сумм недоимки по единому социальному взносу, а также штрафов и пени, начисленных на такие суммы, при условии представления ими в соответствии с законом необходимых документов.

Единый социальный взнос – консолидированный страховой взнос, который обязаны выплачивать работодатели за каждого сотрудника. Минимальный размер ЕСВ с 1 января 2020 года установлен на уровне 1039,06 грн.

Из-за эпидемии коронавируса в Украине резко выросло количество безработных. В Госслужбе занятости отмечали, что количество официально зарегистрированных безработных с момента введения карантина 12 марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 40%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 29 мая в мире коронавирусом заразилось 5,8 млн человек, из них 362 тыс. скончались, 2,46 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

По состоянию на 29 мая в Украине коронавирус подтвержден у 22 811 человек, из них 679 умерли, а 8934 вылечились.

Теги: Украина, налоги, доходы, прибыль, Владимир Зеленский, закон, предприниматели, президент, предприниматель, деятельность
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