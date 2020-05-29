Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Мировой Forbes поставил Порошенко на второе место по богатству в Украине – после Ахметова

Мировой Forbes назвал самых богатых людей Украины. В первой тройке рейтинга – Ринат Ахметов, Петр Порошенко и Виктор Пинчук.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Порошенко занимает 1728-е место в рейтинге мировых миллиардеров
Порошенко занимает 1728-е место в рейтинге мировых миллиардеров
Фото: EPA

Мировой журнал Forbes оценил состояние пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко в $1,4 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты в рейтинге Real-Time, которые опубликованы 29 мая.

На первом месте по богатству в Украине и 803-м в мире находится горно-металлургический магнат Ринат Ахметов с состоянием в $3 млрд. Порошенко – на втором месте в Украине и 1728-м в мире. На третьем и 1729-м – Виктор Пинчук, его состояние, как и пятого президента Украины, оценивается в $1,4 млрд.

По информации украинского журнала Forbes, который впервые с 2016 года опубликовал топ-100 богатейших украинцев, Порошенко занимает третью позицию.

__2020-05-29__20.08.15
Скриншот: forbes.com

Вчера украинский журнал Forbes опубликовал топ-100 богатейших украинцев впервые с 2016 года. Первую строчку рейтинга занял горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, состояние которого журнал оценил в $2,8 млрд. На втором месте – бизнесмен Виктор Пинчук, его состояние оценивается в $1,4 млрд.

На третьем – Порошенко с $1,4 млрд. В последний раз он входил в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes в 2014 году, тогда его состояние оценивалось в $1,3 млрд. В 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же "Forbes Украина" оценил состояние Порошенко в $750 млн, и он занял восьмое место.

Основа благосостояния Порошенко – производитель кондитерских изделий Roshen. 

За время президентства Порошенко лишился статуса долларового миллиардераСогласно подсчетам агентства Bloomberg, его чистый капитал к 2019 году снизился почти на 40%.

Согласно декларации, в 2018 году он получил около 1,52 млрд грн доходов, а потратил 328,6 млн грн. Из них 130 млн – на покупку ценных бумаг, 122,9 млн – на рекламные услуги, 39,8 млн – уплату налогов, 481,2 тыс. – коммунальные услуги.

В  2017-м Порошенко задекларировал 16,3 млн грн , в 2016 году – 12,3 млн грн дохода.

Теги: Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Украина, налоги, Виктор Пинчук, бизнес, Forbes, декларация, украинцы, миллиардер, журнал, богатство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS