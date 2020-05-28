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Forbes составил рейтинг богатейших украинцев – на первом месте Ахметов

Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 самых богатых людей страны. Их совокупное состояние составило более $31 млрд. В первой пятерке рейтинга – Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Петр Порошенко, Александр и Галина Гереги, Геннадий Боголюбов.

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Совокупное состояние участников рейтинга Forbes более $31,4 млрд
Совокупное состояние участников рейтинга Forbes – более $31,4 млрд
Фото: НБУ / Flickr

"Forbes Украина" впервые с 2016 года составил рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины. Так как издание пока не запустило сайт, о том, кто занял первые 15 мест, 28 мая сообщил российский Forbes.

Совокупное состояние участников рейтинга составило $31,4 млрд. На первом месте – горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, состояние которого журнал оценил в $2,8 млрд.

"По сравнению с пиковым 2013 годом состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз", – отметило издание.

На втором месте – бизнесмен Виктор Пинчук, его состояние оценивается в $1,4 млрд.

Экс-президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко занял третью строчку рейтинга, его состояние также оценили в $1,4 млрд. Порошенко вернулся в рейтинг богачей после пятилетнего отсутствия.

"В последний раз Порошенко входил в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes в 2014 году, тогда его состояние оценивалось в $1,3 млрд. В 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же Forbes Украина оценил состояние Порошенко в $750 млн, в сотне богатейших украинцев Порошенко занял восьмое место", – пишет Forbes.

Капитал совладельцев сети гипермаркетов "Эпицентр" Александра и Галины Гереги Forbes оценил в $1,3 млрд, они на четвертом месте.

В первую пятерку богачей Украины попал Геннадий Боголюбов, у него $1,2 млрд.

В десятке рейтинга ботагейших украинцев – Юрий Косюк ($1,1 млрд), Константин Жеваго ($1,1 млрд), Игорь Коломойский ($1 млрд), Вадим Новинский ($810 млн), Александр Ярославский ($725 млн).

"У девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый – основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13). В рейтинг вошел сооснователь сервиса Revolut и партнер миллиардера Николая Сторонского Влад Яценко ($300 млн, №27). В $250 млн было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37), – отметило издание.

За время президентства Порошенко лишился статуса долларового миллиардера. Согласно подсчетам агентства Bloomberg, чистый капитал пятого президента Украины Петра Порошенко с 2014 года снизился почти на 40%.

Теги: Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Украина, рейтинг, Галина Герега, Forbes, Геннадий Боголюбов, предприниматели, Александр Герега, миллиардер
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