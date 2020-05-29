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Порошенко вошел в тройку украинских миллиардеров по рейтингу Forbes

Состояние пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко составляет $1,4 млрд, сообщили в первом номере журнала "Forbes Украина".

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В последний раз Порошенко входил в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes в 2014 году
В последний раз Порошенко входил в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes в 2014 году
Фото: EPA

Украинский журнал Forbes оценил состояние пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, оно составляет $1,4 млрд. Об этом пишет российская редакция Forbes, ссылаясь на первый номер журнала "Forbes Украина", который сегодня вышел в печать.

Как сообщается в журнале, Порошенко занял третье место среди украинских миллиардеров. В рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины он вошел впервые с 2016 года.

В последний раз Порошенко входил в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes в 2014 году, тогда его состояние оценивалось в $1,3 млрд. В 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же "Forbes Украина" оценил состояние Порошенко в $750 млн, и он занял восьмое место.

Основа благосостояния Порошенко – производитель кондитерских изделий Roshen. 

За время президентства Порошенко лишился статуса долларового миллиардераСогласно подсчетам агентства Bloomberg, его чистый капитал к 2019 году снизился почти на 40%.

Согласно декларации, в 2018 году он получил около 1,52 млрд грн доходов, а потратил 328,6 млн грн. Из них 130 млн – на покупку ценных бумаг, 122,9 млн – на рекламные услуги, 39,8 млн – уплату налогов, 481,2 тыс. – коммунальные услуги.

В  2017-м Порошенко задекларировал – 16,3 млн грн , в 2016 году – 12,3 млн грн дохода.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Roshen, рейтинг, доллар, бизнес, Forbes, доходы, декларация, Алексей Порошенко, фабрика, активы, миллиардер, Rothschild
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