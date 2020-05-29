В рейтинг самых богатых украинцев попали девять IT-бизнесменов

Самым богатым IT-бизнесменом в топе "Forbes Украина" оказался основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец.

Совокупное состояние сотни богатейших людей Украины превысило $31 млрд, а девять из них являются IT-бизнесменами. Об этом 28 мая сообщает российский Forbes со ссылкой на первый номер украинской версии журнала, который выйдет в ближайшие дни.

Как отмечает издание, у девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый из них – основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13). В рейтинг также вошел сооснователь сервиса Revolut Влад Яценко ($300 млн, №27).

В $250 млн было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37).

Журнал опубликовал топ-100 богатейших украинцев впервые с 2016 года. Первую же строчку рейтинга занял горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, состояние которого журнал оценил в $2,8 млрд. На втором месте – бизнесмен Виктор Пинчук, его состояние оценивается в $1,4 млрд.

Экс-президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко занял третью строчку рейтинга, его состояние также оценили в $1,4 млрд.