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ДЕНЬГИ

Украина рассчитывает получить первый транш от МВФ в июне. Ранее его ожидали в мае

Международный валютный фонд может утвердить новую кредитную программу для Украины 5 июня, а уже 6 июня Киев может получить первый транш в размере $1,9 млрд, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В Министерстве финансов ранее заявляли, что Украина ожидает первого транша до конца мая.

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МВФ пока не утвердил новую кредитную программу для Украины
МВФ пока не утвердил новую кредитную программу для Украины
Фото: depositphotos.com

Киев ожидает, что Международный валютный фонд одобрит кредитную программу для Украины в размере $5 млрд в июне, сообщил в интервью Reuters, которое вышло 29 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он сказал, что заседание совета директоров МВФ запланировано на 5 июня, именно на нем, как считают в Киеве, будет утверждена новая программа сотрудничества. Первый транш в размере $1,9 млрд Украине могут выделить на следующий день. 

Шмыгаль сказал, что Украине нужны кредиты, "чтобы выдержать экономический шок, вызванный пандемией коронавируса". По предварительной оценке правительства, ВВП Украины во втором квартале может упасть на 12%.

МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by 21 мая. Ранее в Министерстве финансов прогнозировали, что первый транш Киеву выделят до конца мая. Официально меморандум о сотрудничестве пока не опубликован. По данным "Українських новин", для получения последующих траншей Киев должен будет выполнить ряд условий по энергетическому, банковско-финансовому, фискальному, судебному и антивирусному направлениям. 

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев так и не получил, а 7 мая 2020 года представитель МВФ Джерри Райс объявил, что Фонд и Украина решили отказаться от старой программы и продолжить сотрудничество по короткой программе кредитования stand-by на $5 млрд, рассчитанной на 18 месяцев. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить от Фонда до $3,5 млрд.

Председатель НБУ Яков Смолий рассказал, что все средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета (в предыдущие годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов).

В Министерстве финансов отметили, что после изменения формата сотрудничества с EFF на stand-by сумма помощи, на которую может рассчитывать Украина, останется прежней. По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, условия получения помощи по программе stand-by даже легче, "так как не требуют "титанических" усилий по продвижению структурных реформ".

В качестве предварительных условий для выделения Украине нового кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение "ПриватБанка" бизнесмену Игорю Коломойскому). Оба они уже приняты парламентом и подписаны президентом Владимиром Зеленским.

Теги: МВФ, экономика, Министерство финансов, кредиты, транш, Денис Шмыгаль
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