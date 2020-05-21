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ДЕНЬГИ

До конца мая Украина может получить от МВФ $1,9 млрд – Минфин

На заседании 20 мая Кабинет Министров одобрил проект меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом и уполномочил министра финансов Сергея Марченко подписать данный меморандум.

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Марченко должен подписать меморандум с МВФ от имени Украины
Марченко должен подписать меморандум с МВФ от имени Украины
Фото: kmu.gov.ua

Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда первый транш в размере $1,9 млрд в рамках новой программы сотрудничества stand-by. Об этом 20 мая на заседании правительства сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Ожидаем подписания [меморандума] и получения транша до конца месяца", – сказал Марченко.

На заседании правительство добрило проект меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ и уполномочило Марченко подписать данный меморандум. 

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев так и не получил, а 7 мая 2020 года представитель МВФ Джерри Райс объявил, что Фонд и Украина решили отказаться от старой программы и продолжить сотрудничество по короткой программе кредитования stand-by, рассчитанной на 18 месяцев. Ее размер составит $5 млрд. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить от Фонда до $3,5 млрд. 

Председатель НБУ Яков Смолий рассказал, что все средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета (в предыдущие годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов).

В Министерстве финансов отметили, что после изменения формата сотрудничества с EFF на stand-by сумма помощи, на которую может рассчитывать Украина, останется прежней. По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, условия получения помощи по программке stand-by даже легче, "так как не требуют "титанических" усилий по продвижению структурных реформ".

Для выделения Украине нового кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение "ПриватБанка" бизнесмену Игорю Коломойскому). Верховная Рада приняла оба закона. 

Теги: Кабинет Министров, МВФ, правительство, Министерство финансов, кредиты, транш, Сергей Марченко, Кабмин
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