МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by на $5 млрд

Решение о предоставлении Украине около $5 млрд по программе stand-by должно быть утверждено советом директоров МВФ, сообщила глава миссии Фонда в Украине Иванна Владкова-Голлар.

Решение о согласовании программы сотрудничества Украины и МВФ может быть утверждено в ближайшие недели Фото: EPA

Международный валютный фонд и Украина достигли предварительного соглашения по новой программе сотрудничества stand-by на общую сумму $5 млрд сроком на 18 месяцев. Об этом сообщил сайт МВФ со ссылкой на руководителя миссии Фонда в Украине Иванну Владкову-Голлар.

"Новая программа с запрашиваемым доступом в 3,6 млрд специальных средств заимствования (≈ $5 млрд) направлена на поддержание платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям [Украины] справиться с последствиями [пандемии] COVID-19, одновременно консолидируя достижения и будущий прогресс в проведении важных структурных реформ, направленных на уменьшение уязвимости экономики", – заявила Владкова-Голлар.

По ее словам, программа будет гарантировать, что "Украина будет готова вернуться к росту и возобновить реформы, когда кризис закончится".

"Ожидается, что эта договоренность также станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки", – отметила глава миссии МВФ в Украине.

Предварительную договоренность должны утвердить правление и совет исполнительных директоров МВФ. Ожидается, что вопрос будет рассмотрен "в ближайшие недели".

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев так и не получил, а 7 мая 2020 года представитель МВФ Джерри Райс объявил, что Фонд и Украина решили отказаться от старой программы и продолжить сотрудничество по короткой программе кредитования stand-by на $5 млрд, рассчитанной на 18 месяцев. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить от Фонда до $3,5 млрд.

Председатель НБУ Яков Смолий рассказал, что все средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета (в предыдущие годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов).

В Министерстве финансов отметили, что после изменения формата сотрудничества с EFF на stand-by сумма помощи, на которую может рассчитывать Украина, останется прежней. По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, условия получения помощи по программе stand-by даже легче, "так как не требуют "титанических" усилий по продвижению структурных реформ".

Для выделения Украине нового кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение "ПриватБанка" бизнесмену Игорю Коломойскому). Оба они уже приняты парламентом и подписаны президентом Владимиром Зеленским.