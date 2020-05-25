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СМИ узнали условия новой программы сотрудничества Украины и МВФ

Первый транш кредита в размере $1,9 млрд в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом Украина может получить в конце мая или начале июня, выяснило агентство "Українські новини". Для получения последующих траншей Киев должен будет выполнить ряд условий по энергетическому, банковско-финансовому, фискальному, судебному и антивирусному направлениям.

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МВФ должен утвердить программу сотрудничества с Украиной в ближайшие недели
МВФ должен утвердить программу сотрудничества с Украиной в ближайшие недели
Фото: depositphotos.com

Совет директоров Международного валютного фонда должен утвердить программу сотрудничества с Украиной stand-by в ближайшие недели – в конце мая или начале июня, сообщило 24 мая агентство "Українські новини" со ссылкой на источники. 

Первый транш кредита в размере $1,9 млрд Украина может получить через несколько дней после утверждения программы (в Министерстве финансов прогнозировали, что это произойдет в конце мая).

Для получения следующих траншей Украина должна будет выполнить ряд условий – так называемых структурных маяков. Детальный график предоставления оставшихся средств, размер траншей, а также условия пока официально не объявлены. 

По договоренности с МВФ текст меморандума не раскрывается до утверждения документа советом директоров Фонда. Как удалось выяснить "Українським новинам", пакет "структурных маяков", которые должна будет выполнить Украина, можно разделить на пять блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный, связанный с пандемией коронавируса. 

По энергетическому направлению Украина должна будет изменить устав НАК "Нафтогаз України" в соответствии с нормами Организации экономического сотрудничества и развития в части полномочий наблюдательного совета. Кроме того, необходимо будет в новых договорах на предоставление коммунальных услуг упростить процедуру смены поставщиков газа.

По судебному направлению нужно будет изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия.

По направлению фискальной политики необходимо будет к осени разработать механизм, который бы позволил Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе с 2021 года работать как единые юридические лица (сейчас каждое территориальное управление налоговой и таможенной служб работает как отдельное юрлицо).

По банковскому направлению к лету Нацбанку необходимо будет утвердить план работы с проблемными активами госбанков. Кроме того, нужно будет ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц (для этого нужно будет внести изменения в ряд законов).

По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит государственных средств, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. 

Агентство со ссылкой на опрошенных экспертов отметило, что ни один из этих пунктов не выглядит проблемным для выполнения. "Условия абсолютно нормальные и никаких проблемных нет", – сказал один из собеседников журналистов.

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев так и не получил, а 7 мая 2020 года представитель МВФ Джерри Райс объявил, что Фонд и Украина решили отказаться от старой программы и продолжить сотрудничество по короткой программе кредитования stand-by на $5 млрд, рассчитанной на 18 месяцев. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить от Фонда до $3,5 млрд.

Председатель НБУ Яков Смолий рассказал, что все средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета (в предыдущие годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов).

В Министерстве финансов отметили, что после изменения формата сотрудничества с EFF на stand-by сумма помощи, на которую может рассчитывать Украина, останется прежней. По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, условия получения помощи по программе stand-by даже легче, "так как не требуют "титанических" усилий по продвижению структурных реформ".

В качестве предварительных условий для выделения Украине нового кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение "ПриватБанка" бизнесмену Игорю Коломойскому). Оба они уже приняты парламентом и подписаны президентом Владимиром Зеленским.

Теги: МВФ, кредиты, транш, Высший совет правосудия, финансирование, ГК Нафтогаз України, Государственная налоговая служба Украины, Государственная таможенная служба Украины
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