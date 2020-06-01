Украинский проект “Коронавірус_інфо” стал одним из самых успешных в мире кейсов по COVID-19 – СМИ

Украинское сообщество Telegram, посвященное коронавирусу, заняло шестое место в рейтинге лучших в мире Telegram-каналов по COVID-19, суммарно аудитория сообществ в Viber и Telegram достигает почти 4,5 млн пользователей, пишут "Факты ICTV".

Проект "Коронавірус_інфо" стал самым успешным коммуникационным кейсом в стране, пишет сайт "Факты ICTV".

Офис Telegram опубликовал рейтинг лучших в мире Telegram-каналов по COVID-19, украинское сообщество оказалось на шестом месте, отмечает портал в своей публикации "Кейс "Коронавірус_інфо": как создать паблик, который читает вся страна". Суммарно аудитория сообществ в Viber и Telegram достигает почти 4,5 млн пользователей.

Проект создал и ведет Институт когнитивного моделирования. Сооснователь компании Виктор Березенко рассказал, как начиналась работа.

“Как правило, мы в любых ситуациях занимаем проактивную позицию. Команда нашего института разработала общую стратегию коммуникационного проекта, видение того, какой должна быть эффективная и понятная связь с людьми. Со своими идеями мы обратились напрямую в Минздрав и достаточно оперативно включились в работу”, – сообщил он.

"За один день публикации охватывают в среднем 2,9 млн пользователей, а средний охват одной публикации составляет около 497 тыс. Проект "Коронавірус_інфо" по количеству читателей обгоняет пять самых крупных украинских Viber-сообществ вместе взятых", – отмечается в материале.

Березенко подчеркнул, что сильную поддержку проекту, помимо офисов Facebook, Google, Viber и Telegram, оказали вице-премьер-министр Михаил Федоров и Министерство цифровой трансформации.

"Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с компаниями Google, Facebook, Viber, Telegram. Круто, что проект показал возможности синергии с властью – поддержка вице-премьер-министра Федорова и Минцифры дала сильный толчок проекту. В какой-то момент Telegram опубликовал рейтинг лучших в мире сообществ по коронавирусу, где мы были на шестой позиции", – подчеркнул основатель Института когнитивного моделирования.