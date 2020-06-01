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С 1 июня в Киеве открылись детсады и спорткомплексы – Кличко

Кроме детских садов, в Киеве открылись спортивные комплексы, залы, фитнес-центры, детско-юношеские спортивные школы, а также учреждения профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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Кличко подчеркнул, что в столице открылись лишь те детские сады, которые выполнили требования для безопасной работы
Кличко подчеркнул, что в столице открылись лишь те детские сады, которые выполнили требования для безопасной работы
Фото: depositphotos.com

С понедельника, 1 июня, в Киеве начали новый этап ослабления ограничительных мер. В частности, открылись детские сады и спортивные заведения, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции 1 июня, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Кличко подчеркнул, что в столице открылись лишь те детские сады, которые выполнили требования для безопасной работы.

Также от отметил, что открылись спортивные комплексы, залы, фитнес-центры, детско-юношеские спортивные школы, а также учреждения профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов.

"С субботы, 30 мая, в столице открылись крупные магазины площадью более 1000 м², торгово-развлекательные центры (без развлекательных зон). Начали работать и гостиницы, кроме хостелов", – добавил он.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автомобильного сообщения и железнодорожных перевозок.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, спорт, карантин, детские сады, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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