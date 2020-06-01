Криклий заявил, что авиаперелеты в Италию и Испанию пока не будут возобновлены

С 15 июня Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение. Об этом сегодня в эфире программы "Сніданок з "1+1" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он предположил, что внутреннее авиасообщение будет восстановлено раньше.
В первую очередь будут открыты рейсы в Турцию, Грецию, Черногорию, Грузию и на Кипр.
Пока точно не будет возобновляться авиасообщения с Италией и Испанией, исходя из эпидситуации, которая там есть.
"Мы открываем направления на двух условиях. Первое – если страны открываются в отношении нас... Второе – эпидемиологическая ситуация", – пояснил Криклий.
Он добавил, что рассматривается вопрос о возможности сдавать туристам экспресс-тест на коронавирус в аэропорту.
"Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа – и уже можно будет выходить в город", – отметил министр.
С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.
Согласно плану возобновления пассажирского сообщения в связи с ослаблением карантина, Министерство инфраструктуры Украины собиралось возобновить внутренние авиаперелеты на первом этапе смягчения ограничений, а международные – на третьем.