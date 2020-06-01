Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Криклий заявил, что авиаперелеты в Италию и Испанию пока не будут возобновлены

В первую очередь Украина возобновит авиасообщение с Турцией, Грецией, Черногорией, Грузией и Кипром, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Внутреннее авиасообщение будет возобновлено не раньше 15 июня
Внутреннее авиасообщение будет возобновлено не раньше 15 июня
Фото: Fly UIA / Facebook

С 15 июня Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение. Об этом сегодня в эфире программы "Сніданок з "1+1" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он предположил, что внутреннее авиасообщение будет восстановлено раньше. 

В первую очередь будут открыты рейсы в Турцию, Грецию, Черногорию, Грузию и на Кипр.

Пока точно не будет возобновляться авиасообщения с Италией и Испанией, исходя из эпидситуации, которая там есть.

"Мы открываем направления на двух условиях. Первое – если страны открываются в отношении нас... Второе – эпидемиологическая ситуация", – пояснил Криклий.

Он добавил, что рассматривается вопрос о возможности сдавать туристам экспресс-тест на коронавирус в аэропорту. 

"Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа – и уже можно будет выходить в город", – отметил министр.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Согласно плану возобновления пассажирского сообщения в связи с ослаблением карантина, Министерство инфраструктуры Украины собиралось возобновить внутренние авиаперелеты на первом этапе смягчения ограничений, а международные – на третьем.

Теги: Украина, туризм, карантин, Владислав Криклий, Министерство инфраструктуры Украины, авиасообщение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Победительница "Танцев со звездами" Мишина будет искать любовь в проекте "Холостячка"
Победительница "Танцев со звездами" Мишина будет искать любовь в проекте "Холостячка"
"Любовь к Киеву не закончится никогда". Подкопаева с мужем прогулялась по столице Украины
"Любовь к Киеву не закончится никогда". Подкопаева с мужем прогулялась по столице Украины
  "Земля в иллюминаторе". Маска "заставили" спеть "Траву у дома"
  "Земля в иллюминаторе". Маска "заставили" спеть "Траву у дома"
"На дедушку Анатолия похож". Сын Собчак прочитал наизусть стихотворение российского классика
"На дедушку Анатолия похож". Сын Собчак прочитал наизусть стихотворение российского классика
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS