Криклий заявил, что авиаперелеты в Италию и Испанию пока не будут возобновлены

В первую очередь Украина возобновит авиасообщение с Турцией, Грецией, Черногорией, Грузией и Кипром, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Внутреннее авиасообщение будет возобновлено не раньше 15 июня Фото: Fly UIA / Facebook

С 15 июня Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение. Об этом сегодня в эфире программы "Сніданок з "1+1" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он предположил, что внутреннее авиасообщение будет восстановлено раньше.

В первую очередь будут открыты рейсы в Турцию, Грецию, Черногорию, Грузию и на Кипр.

Пока точно не будет возобновляться авиасообщения с Италией и Испанией, исходя из эпидситуации, которая там есть.

"Мы открываем направления на двух условиях. Первое – если страны открываются в отношении нас... Второе – эпидемиологическая ситуация", – пояснил Криклий.

Он добавил, что рассматривается вопрос о возможности сдавать туристам экспресс-тест на коронавирус в аэропорту.

"Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа – и уже можно будет выходить в город", – отметил министр.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Согласно плану возобновления пассажирского сообщения в связи с ослаблением карантина, Министерство инфраструктуры Украины собиралось возобновить внутренние авиаперелеты на первом этапе смягчения ограничений, а международные – на третьем.