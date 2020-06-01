"Карантин оказался плодотворным". Гвоздева сообщила о беременности

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" хореограф Илона Гвоздева ждет второго ребенка.

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" украинский хореограф Илона Гвоздева 31 мая в Instagram обнародовала фото, на котором позирует, обхватив руками живот.

"Наконец-то решила поделиться с вами своей главной новостью 2020 года – я жду малыша. Чувствую себя замечательно, карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным", – написала она.

Илона Гвоздева родилась в 1988 году в Крыму. В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным она стала победительницей шоу "Танцы со звездами".

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию ( 2015).