"Карантин оказался плодотворным". Гвоздева сообщила о беременности

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" украинский хореограф Илона Гвоздева 31 мая в Instagram обнародовала фото, на котором позирует, обхватив руками живот.
"Наконец-то решила поделиться с вами своей главной новостью 2020 года – я жду малыша. Чувствую себя замечательно, карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным", – написала она.
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Дорогие мои подписчики наконец-то я решила поделиться с вами своей главной новостью 2020года -Я жду малыша Чувствую себя замечательно, как видите,карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным Вы часто задавали вопрос куда я пропала и почему нет танцев в ленте,вот теперь все стало на свои места и теперь я буду чаще появляться в сети,также делиться с вами новостями о том,как я продолжаю тренироваться и танцевать,как питаюсь,как чувствую себя! Так что,если среди моих друзей есть мамочки или будущие мамочки,думаю вам будет очень полезна моя информация! #илонагвоздева #беременность #гвоздевапузатик
Илона Гвоздева родилась в 1988 году в Крыму. В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным она стала победительницей шоу "Танцы со звездами".
Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию ( 2015).