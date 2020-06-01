За сутки в Киеве от COVID-19 умерли два человека – Кличко

За весь период пандемии в Киеве подтвердили 3043 случая заболевания COVID-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Украине COVID-19 подтвердили у 24 012 человек, из них 9690 уже вылечились, 718 умерли Фото: depositphotos.com

За сутки в Киеве COVID-19 подтвердили у 58 человек, 11 из них – медики. Еще два человека умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции 1 июня, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Количество жителей Киева, в которых подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, увеличилось на 58 человек. Из них 11 – медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за период пандемии – 68 летальных случаев. Сегодня в Киеве уже 3043 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – отметил Кличко.

По его словам, среди заболевших за сутки – 41 женщина в возрасте от 25 до 93 лет, девочка, которой пять лет, 13 мужчин в возрасте от 23 до 61 года и три мальчика, им семь, 15 и 17 лет.

Четырех человек госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции. Выздоровели за сутки шесть человек, а за весь период пандемии – 654.

"Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском районе – 23. В Деснянском – девять и в Дарницком – восемь случаев", – подчеркнул Виталий Кличко.

По состоянию на 1 июня в Украине COVID-19 подтвердили у 24 012 человек, из них 9690 уже вылечились, 718 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,17 млн, из них более 2,64 млн вылечились, а 372 тыс. умерли.