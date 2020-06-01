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01 июня, 2020
 
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"Ночью от мышечной боли невозможно спать". Воробей рассказала о проявлении коронавируса

Российская актриса оригинального жанра Елена Воробей заявила, что у нее диагностировали COVID-19, проявляющийся легким, но глубоким покашливанием.

Воробей: Заболела все-таки. Об этом я узнала три дня назад...
Воробей: Заболела все-таки. Об этом я узнала три дня назад...
Фото профиля vorobei_elena

Российская актриса оригинального жанра Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в Instagram.

"Заболела все-таки. Об этом я узнала три дня назад... Не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи... Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный... Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем??? Ведь мне, как и всем, так хочется уже перелистнуть эту страничку... Но я все же решилась выложить видео, чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии, как я, в состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь, кому звонить и что делать. Главное – не нервничать", – написала она.

Воробей призвала обращаться в больницу в случае, если температура высокая, не сбивается, и пить жидкости по пять – семь литров.

В ролике актриса сказала, что у нее были легкие симптомы: покашливание, но глубокое. В посте она также отметила, что испытывала боль в мышцах.

"Второй день мой был очень жесткий – ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал. Все тело болело так, как будто меня битами били. Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное. Ждемс, боремся", – отметила актриса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Число заболевших в РФ составляет 405 843 человека, 171 883 выздоровели, 4693 умерли, сообщает сайт "Стопкоронавирус РФ".

По состоянию на утро 1 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6 166 978 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стали 372 037 человек, выздоровело 2 641 330.

Теги: Россия, карантин, актриса, Елена Воробей, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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