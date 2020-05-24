Российская актриса Бабенко заболела COVID-19

Российская актриса Алена Бабенко рассказала, что больна COVID-19.
"Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу "Танцы со звездами" осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению, это оказался тот самый", – написала актриса в своем Instagram, сопроводив свой пост смайликами короны и вируса.
Бабенко отметила, что чувствует себя лучше.
"Болезнь отступает. Что было? Слабость, температура, все показало КТ, и я выбрала стационар под присмотром врачей", – добавила она.
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Всем привет! Какое-то время меня не было в «эфире», было много вопросов о моем самочувствии, и я благодарю каждого из вас за беспокойство и пожелания... Также, было много предположений о том, почему наша пара покинула проект «Танцы со звёздами»... ⠀ Честно говоря, я не люблю говорить о болячках, мне кажется, чем меньше об этом говорить, тем быстрее они отступят Но...сейчас этот касается всех... ⠀ Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу «танцы со звёздами» осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за своё здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету К сожалению это оказался тот самый ⠀ Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает. Что было? слабость, температура, все показало КТ и...я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо!!! Надеюсь скоро буду дома! К сожалению, в танцы наша пара уже не вернётся...Я благодарна моему изумительному партнёру Максиму Петрову @maxim__petrov, талантливейшему хореографу Родиону Барышеву @rodion_baryshev, всем зрителям отдельное спасибо за поддержку!!!! ⠀ Всем желаю здоровья и помните: главное — это позитивный настрой!Остальное все ерунда ⠀ А фотка, это мое воспоминание о путешествии на о. Патмос, где есть пещера Апокалипсиса, где апостол Иоанн Богослов получил от Бога «Откровение» #аленабабенко
Бабенко 47 лет. Она – звезда фильмов "Водитель для Веры", "На море", "О чем еще говорят мужчины".
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,31 млн, из них более 2,1 млн вылечились, а 342 тыс. умерли.
Всего в России коронавирусом заразился 344 481 человек, умер 3541.