Российская актриса Бабенко заболела COVID-19

Актриса Алена Бабенко рассказала, что в настоящее время находится в медучреждении под наблюдением врачей. Туда она попала после компьютерной томографии.

Бабенко заявила, что чувствует себя лучше Фото: alena_babenko_official / Instagram

Российская актриса Алена Бабенко рассказала, что больна COVID-19.

"Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу "Танцы со звездами" осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению, это оказался тот самый", – написала актриса в своем Instagram, сопроводив свой пост смайликами короны и вируса.

Бабенко отметила, что чувствует себя лучше.

"Болезнь отступает. Что было? Слабость, температура, все показало КТ, и я выбрала стационар под присмотром врачей", – добавила она.

Бабенко 47 лет. Она – звезда фильмов "Водитель для Веры", "На море", "О чем еще говорят мужчины".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,31 млн, из них более 2,1 млн вылечились, а 342 тыс. умерли.

Всего в России коронавирусом заразился 344 481 человек, умер 3541.