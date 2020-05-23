Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Шендерович о Кадырове: Человеческая норма не желать смерти в случае с тиранами имеет исключения

По данным СМИ, глава Чечни Рамзан Кадыров, возможно, болен COVID-19. Российский писатель Виктор Шендерович сравнил его с диктаторами Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шендерович: Смерть тирана оставляет в живых какое-то количество людей
Шендерович: Смерть тирана оставляет в живых какое-то количество людей
Фото: Виктор Шендерович / Facebook

У правила не желать человеку смерти есть исключения, связанные с тиранами. Об этом 21 мая в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил российский писатель Виктор Шендерович, комментируя слухи о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров лечится от коронавирусной инфекции.

"Если Кадыров перестанет по тем или иным обстоятельствам быть главой Чечни, от этого произойдет много облегчения жителям Чечни и многим вокруг. Мы обсуждали эту тему применительно к Сталину, к Гитлеру и многим другим. Негоже желать смерти никому, в том числе даже врагу. Тиран – особенное дело. Смерть тирана, как правило, оставляет в живых какое-то количество людей. Поэтому, да, смерть Гитлера, Сталина была праздником и нечего тут стыдиться. Рамзан Ахматович – человек другого масштаба. Но совершенно не других моральных оценок, с моей точки зрения. Поэтому не могу сказать, что я желаю ему смерти, но он последний, о чьем выздоровлении я буду молиться", – сказал Шендерович.

Он подчеркнул, что "смерть тирана – это, конечно, освобождение".

"В этом смысле нормальная человеческая норма не желать никому смерти в случае с тиранами имеет некоторые исключения", – заявил писатель.

21 мая Telegram-канал Baza и "Интерфакс" сообщали, что Кадыров находится в Москве с подозрением на коронавирусную инфекцию.

С 3 апреля в Чечне был установлен карантинный режим, с 5 апреля полностью перекрыт въезд и выезд из региона.

Всего в России, по данным Минздрава на 23 мая, зарегистрировано почти 336 тыс. случаев COVID-19, 3388 человек умерли.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года.

Теги: Россия, Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Рамзан Кадыров, Виктор Шендерович, Москва, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS