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ДЕНЬГИ

Половину средств из украинского фонда по борьбе с COVID-19 уже израсходовали – министр финансов

13 апреля Верховная Рада создала фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн. На 1 июня из этих средств уже потратили 27 млрд грн, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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Деньги из фонда направили на помощь украинцам в связи с пандемией и членам семей медиков, которые погибли от COVID-19
Деньги из фонда направили на помощь украинцам в связи с пандемией и членам семей медиков, которые погибли от COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Украине из созданного для борьбы с коронавирусом фонда потратили почти половину. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью "РБК-Украина".

Марченко рассказал, что у Международного валютного фонда есть вопрос к затраченным на борьбу с коронавирусом средствам. Сам министр считает, что в условиях быстрого проведения закупок возможны злоупотребления.

"Из 65 млрд грн на сегодня принято решений на 27 млрд на безвозвратной основе. На возвратной – примерно 1,3 млрд грн", – рассказал он.

Марченко отметил, что МВФ хотел, чтобы аудит провели четыре крупнейшие в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, но в Минфине предложили Госаудитслужбу. 

"Мы уже сделали несколько шагов для того, чтобы показать прозрачность. По инициативе Минфина приняли постановление Кабмина, которое раскрывает бенефициарных владельцев по закупкам фонда под COVID-19. Думаю, мы и дальше будем внедрять такого рода элементы", – добавил он.

13 апреля Верховная Рада Украины внесла изменения в закон Украины о государственном бюджете Украины на 2020 год и создала фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн (в поданном в марте проекте закона на эти цели предлагалось выделить 97,1 млрд грн).

22 апреля Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств фонда. Деньги из фонда было решено направить на помощь гражданам в связи с пандемией и на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,17 млн, из них более 2,64 млн вылечились, а 372 тыс. умерли.

Теги: Украина, госбюджет, Сергей Марченко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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