Клуб читателей
ГОРДОН
 
КИЕВ

В киевском женском монастыре вспышка COVID-19, заболели 26 человек

За выходные из женского Свято-Вознесенского Фроловского монастыря, который находится в Подольском районе Киева, госпитализировали восемь монахинь с COVID-19.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За сутки в монастыре заразились коронавирусом 22 женщины
За сутки в монастыре заразились коронавирусом 22 женщины
Фото: orthodox-church.kiev.ua

В Киеве в Свято-Вознесенском Фроловском монастыре зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции 1 июня, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Больше всего случаев заболевания зафиксировали за минувшие сутки в Подольском районе – 23 больных. Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки – у 22. За выходные в больницы столицы госпитализировали восемь монахинь", – сказал Виталий Кличко.

Он сообщил, что монастырь закрыли на карантин. Там сейчас осуществляют дезинфекцию.

Всего в столице за время пандемии COVID-19 подтвердили у 3043 человек. Из них 654 вылечились, 68 – умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Киев, Виталий Кличко, религия, церковь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Лютая жесть". Крапивина раскритиковала артистов "пенсионного возраста" за посты в TikTok
"Лютая жесть". Крапивина раскритиковала артистов "пенсионного возраста" за посты в TikTok
  "Мама, мы все тяжело больны". Вышел клип "Кино" с голосом и голограммой Цоя. Видео
  "Мама, мы все тяжело больны". Вышел клип "Кино" с голосом и голограммой Цоя. Видео
"Какие загорелые, это после COVID-19?" Пользователи соцсетей заподозрили Навку и Пескова в обмане
"Какие загорелые, это после COVID-19?" Пользователи соцсетей заподозрили Навку и Пескова в обмане
  "Это исповедь". alyona alyona выпустила клип на трек "Пам'ятаю". Видео
  "Это исповедь". alyona alyona выпустила клип на трек "Пам'ятаю". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS