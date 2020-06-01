В киевском женском монастыре вспышка COVID-19, заболели 26 человек

За выходные из женского Свято-Вознесенского Фроловского монастыря, который находится в Подольском районе Киева, госпитализировали восемь монахинь с COVID-19.

В Киеве в Свято-Вознесенском Фроловском монастыре зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции 1 июня, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Больше всего случаев заболевания зафиксировали за минувшие сутки в Подольском районе – 23 больных. Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки – у 22. За выходные в больницы столицы госпитализировали восемь монахинь", – сказал Виталий Кличко.

Он сообщил, что монастырь закрыли на карантин. Там сейчас осуществляют дезинфекцию.

Всего в столице за время пандемии COVID-19 подтвердили у 3043 человек. Из них 654 вылечились, 68 – умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.