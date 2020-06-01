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01 июня, 2020
 
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"Зажигает", "Ох и позер". Олег Ляшко спел караоке. Видео

Украинский политик Олег Ляшко по случаю Дня Киева спел песню "Хрещатик".

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Ляшко: "Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій то Хрещатик, то Хрещатик..."
Ляшко: "Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій – то Хрещатик, то Хрещатик..." 
Фото: liashko / Instagram

Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии 47-летний Олег Ляшко разместил в Instagram видео исполнения песни "Хрещатик" в формате караоке у себя дома. Эта композиция – из репертуара украинского певца Павла Зиброва. 

"Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій – то Хрещатик, то Хрещатик..." – написал Ляшко слова припева песни.

Подписчики Ляшко прокомментировали ролик.

"Душевно", – написал nadvorniy28.

"Украинский соловушка!" – отметила irenn_polischuk.

"Ох и позер", – прокомментировал vladasyan.

"Только скотыняка не поставит лайк!" – написал misha_fartushinski.

"Ляшко зажигает", – написала olrybka555.

Слова песни "Хрещатик" написал Юрий Рыбчинский, музыку – Павел Зибров.

Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. С 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года Ляшко был народным депутатом, в настоящее время политик возглавляет Радикальную партию.

Теги: Киев, Олег Ляшко, Крещатик, видео, клип, Павел Зибров, ролик
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