"Ну что, скотыняки, не ждали?". Ляшко зарегистрировался в TikTok. Видео

Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии 47-летний Олег Ляшко сообщил в Instagram о регистрации в соцсети TikTok.
"Привет! Ну что, скотыняки, не ждали? А я тут", – сказал он.
Политик поделился ссылкой на свою страницу в TikTok.
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Ну, шо, скотиняки... я зареєструвався в TikTok. Приєднуи * теся) https://vm.tiktok.com/ToPuAV/
Подписчики Ляшко по-разному отреагировали на обращение к ним ругательным словом.
"Мы скотиняшки", – прокомментировала _olia_oliaaa.
"Олег Валериевич, обращаться к своим подписчикам "скотыняки" как-то не очень хорошо, вам не кажется?" – отметил bohdans777.
"Это п...здец", – написал __bad_pacific__.
Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. С 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года Ляшко был народным депутатом, в настоящее время политик возглавляет Радикальную партию.