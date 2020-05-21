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21 мая, 2020
 
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"Ну что, скотыняки, не ждали?". Ляшко зарегистрировался в TikTok. Видео

Украинский политик Олег Ляшко обратился к поклонникам словом "скотыняки".

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Подписчики Ляшко по-разному отреагировали на обращение к ним ругательным словом
Подписчики Ляшко по-разному отреагировали на обращение к ним ругательным словом
Фото: liashko / Instagram

Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии 47-летний Олег Ляшко сообщил в Instagram о регистрации в соцсети TikTok.

"Привет! Ну что, скотыняки, не ждали? А я тут", – сказал он.

Политик поделился ссылкой на свою страницу в TikTok.

Подписчики Ляшко по-разному отреагировали на обращение к ним ругательным словом.

"Мы скотиняшки", – прокомментировала _olia_oliaaa.

"Олег Валериевич, обращаться к своим подписчикам "скотыняки" как-то не очень хорошо, вам не кажется?" – отметил bohdans777.

"Это п...здец", – написал __bad_pacific__.

Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. С 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года Ляшко был народным депутатом, в настоящее время политик возглавляет Радикальную партию.

Теги: Олег Ляшко, видео, Instagram, политика, соцсети, TikTok
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