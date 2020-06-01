В 10 областях Украины возобновились межобластные перевозки

С 1 июня в Украине запущены межобластные автобусные перевозки. В частности, с 1 июня такие перевозки возобновили в 10 областях. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Одесская, Донецкая, Луганская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области начали первые автобусные межобластные перевозки.
"Что касается других регионов – ждем решения от их областных комиссий по возможности ослабления карантина и восстановления рейсов", – отметил Криклий.
В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.
20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.
Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автомобильного сообщения и железнодорожных перевозок.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.