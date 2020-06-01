В 10 областях Украины возобновились межобластные перевозки

По слова министра инфраструктуры Владислава Криклия, решения о возобновлении межобластных автобусных перевозок в оставшихся регионах будут после соответствующих решений областных комиссий.

С 1 июня в Украине началось возобновление межобластного автомобильного сообщения и железнодорожных перевозок Фото: depositphotos.com

С 1 июня в Украине запущены межобластные автобусные перевозки. В частности, с 1 июня такие перевозки возобновили в 10 областях. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Одесская, Донецкая, Луганская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области начали первые автобусные межобластные перевозки.

"Что касается других регионов – ждем решения от их областных комиссий по возможности ослабления карантина и восстановления рейсов", – отметил Криклий.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автомобильного сообщения и железнодорожных перевозок.