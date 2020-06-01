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Нардеп заявила, что Степанов дал Шмыгалю на подпись не тот документ, за который голосовал Кабмин

27 мая Кабмин Украины принял постановление, сделавшее исключение для двух киевских больниц, которые не выполнили требования медреформы. Им разрешили заключить договора с Нацслужбой здоровья Украины. Однако нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что на подпись премьер-министру Денису Шмыгалю глава минздрава Максим Степанов принес другой документ.

Новый документ Степанова позволит больницам получать деньги и от НСЗУ, и от граждан, отметила Устинова
Новый документ Степанова позволит больницам получать деньги и от НСЗУ, и от граждан, отметила Устинова
Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подал премьер-министру Денису Шмыгалю на подпись не тот документ, который был проголосован на заседании Кабинета Министров. Об этом в блоге для "Украинской правды" заявила нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова.

Она объяснила, что с 1 апреля в Украине заработал второй этап медицинской реформы, согласно которому все больницы в течение последних двух лет должны были автономизироваться и подписать договор с Национальной службой здоровья Украины. По словам депутата, это дает возможность больницам распоряжаться своими средствами по своему усмотрению и получать дополнительный доход.

Устинова отметила, что почти все медучреждения выполнили необходимые условия, кроме двух больниц: Киевской городской клинической офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза" и Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины. Она отметила, что в связи с этим Кабмин решил изменить законодательство под эти два учреждения.

27 мая на заседании правительства Степанов представил изменения в постановление № 391, которые делали исключение для этих двух больниц.

"Проектом акта предлагается позволить финансирование через программу гарантий двум учреждениям здравоохранения, расположенным в городе Киеве, которые предоставляют високоспециализированную медицинскую помощь, но не были преобразованы в коммунальные некоммерческие предприятия, не были автоматизированы и сейчас они не могут работать по программе медицинских гарантий. В частности это Киевская городская клиническая офтальмологическая больница "Центр микрохирургии глаза" и Киевский городской центр репродуктивнох и перинатальной медицины", – заявил тогда министр.

Фото: life.pravda.com.ua
Фото: life.pravda.com.ua

Правительство приняло этот документ. Однако, по словам Устиновой, на подпись Шмыгалю было предоставлено другое постановление. Новое предполагало не только заключение договора с этими двумя больницами, но и о то, что уже оплаченные государством услуги будут также платными для пациентов. Она также предоставила фото этого документа.

Фото: life.pravda.com.ua
Фото: life.pravda.com.ua

"То есть сначала они получают деньги от НСЗУ за предоставленную пациенту услугу, а потом могут заставить его заплатить за это еще раз", – отметила депутат.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года.

С 1 апреля в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Главный принцип реформы – деньги больницам распределяются в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

С приходом на должность министра в марте Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент Владимир Зеленский. По данным главы государства, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы.

И.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан сказала, что не понимает, откуда взяли информацию о 50 тыс. увольнений. По расчетам НСЗУ, "не будет покрыто финансированием 6000–7000 человек медицинского персонала". Что касается закрытия больниц, то, по словам Мовчан, "президент знал, что неэффективные и опасные для пациентов больницы будут закрываться".

"Эту концепцию поддержали и президент, и премьер-министр, тогда это был Алексей Гончарук. И с ноября по апрель в этой концепции не изменилось ни единого слова", – сказала Мовчан. 

5 мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.

18 мая в НСЗУ заявили, что до сих пор не получили предложения от Минздрава по поводу улучшения реформы. "Мы знаем, что по мнению министра, нужно что-то улучшать и менять. Это тот уровень конкретики, который у нас есть в середине мая", – сказала Мовчан.

Теги: Киев, Украина, медицина, Минздрав, Максим Степанов, Национальная служба здоровья, Денис Шмыгаль
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