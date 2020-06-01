Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Беларуси зарегистрировали более 43 тыс. больных COVID-19

По состоянию на 1 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц 18 776 пациентов, сообщили в минздраве страны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В период пандемии коронавируса Беларусь не вводила чрезвычайные меры
В период пандемии коронавируса Беларусь не вводила чрезвычайные меры
Фото: pixabay.com

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Беларуси умерли 240 человек, об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Были зарегистрированы 43 403 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего в стране провели 553 377 тестов. Выздоровели 18 776 белорусов, у которых был подтвержден диагноз.

В период пандемии коронавируса Беларусь не вводила чрезвычайные меры: не были закрыты границы, не останавливалась работа предприятий, магазинов, заведений питания и образования. В стране не было запрета на массовые мероприятия. 9 мая в Минске прошел парад Победы, в котором приняли участие 4 тыс. военнослужащих и 11 тыс. зрителей.

По состоянию на утро 1 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6 166 978 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стали 372 037 человек, выздоровело 2 641 330.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Беларусь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Добкина стала певицей ADMood и спела дебютный трек "Мур-мур"
Дочь Добкина стала певицей ADMood и спела дебютный трек "Мур-мур"
Разговор с родителями довел Тодоренко до слез
Разговор с родителями довел Тодоренко до слез
Литвинова для Vogue разрисовала ручкой свои фотографии
Литвинова для Vogue разрисовала ручкой свои фотографии
  Сын Тарабаровой хочет сестричку. Певица рассказала, как готовит сына к пополнению в семье
  Сын Тарабаровой хочет сестричку. Певица рассказала, как готовит сына к пополнению в семье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS