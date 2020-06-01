В Беларуси зарегистрировали более 43 тыс. больных COVID-19

По состоянию на 1 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из больниц 18 776 пациентов, сообщили в минздраве страны.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Беларуси умерли 240 человек, об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Были зарегистрированы 43 403 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего в стране провели 553 377 тестов. Выздоровели 18 776 белорусов, у которых был подтвержден диагноз.

В период пандемии коронавируса Беларусь не вводила чрезвычайные меры: не были закрыты границы, не останавливалась работа предприятий, магазинов, заведений питания и образования. В стране не было запрета на массовые мероприятия. 9 мая в Минске прошел парад Победы, в котором приняли участие 4 тыс. военнослужащих и 11 тыс. зрителей.

По состоянию на утро 1 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6 166 978 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стали 372 037 человек, выздоровело 2 641 330.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.