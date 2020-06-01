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Путин поддержал проведение голосования по поправкам в конституцию 1 июля

Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Путина.

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Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий
Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой провести общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ 1 июля. Об этом он сообщил во время рабочего совещания, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".

По словам Путина, "1 июля смотрится как день вполне подходящий".

Он добавил, что на проведении голосования не нужно экономить.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС сообщил, что в России 1 июля может быть объявлено нерабочим днем.

Голосование по поправкам в конституцию планировалось провести 22 апреля, но его отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий.

10 марта с предложением обнулить президентские сроки Путина или полностью убрать из конституции ограничения количества сроков выступила депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. Позже в Госдуме Путин выступил против полного исключения из конституции нормы об ограничении количества президентских сроков, но поддержал обнуление своих сроков при условии, что Конституционный суд РФ признает такую поправку не противоречащей основному закону. Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, ЦИК, голосование, президент, изменения в Конституцию, инфекция, ЦИК РФ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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