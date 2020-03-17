В России за сутки зафиксировали 21 новый случай коронавируса в 15 регионах

Общее количество заразившихся коронавирусом в России выросло с 93 до 114 человек.

За последние сутки в России зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Таким образом, общее количество заразившихся выросло до 114 человек; случаи болезни зарегистрированы в 26 российских регионах, при этом в 15 регионах первые случаи заболевания были подтверждены в течение последних суток.

По словам Голиковой, 104 человека из 114 заразились за границей. На данный момент на стационарном лечении находится 109 пациентов, у 106 из них болезнь протекает в легкой форме.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к вечеру 17 марта общее число зараженных в мире превысило 190 тыс., более 7,5 тыс. человек скончались.