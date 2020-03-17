Из-за коронавируса Путин планирует отложить всенародное голосование по поправкам в конституцию РФ – СМИ

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, которые предполагают обнуление президентских сроков Владимира Путина, запланировано на 22 апреля, но, по данным "Медузы", его хотят перенести на 12 июня из-за эпидемии коронавируса. В РФ на сегодняшний день 114 инфицированных.

По данным СМИ, в ближайшее время Путин выступит с обращением к нации Фото: EPA

Российские власти планируют перенести голосование по поправкам в конституцию из-за эпидемии коронавируса. Об этом 16 марта сообщила "Медуза" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

Общероссийское голосование запланировано на 22 апреля. Но, по данным собеседников издания, в ближайшее время президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к нации, во время которого объявит о его переносе.

"Медуза" выяснила, что обсуждаются две возможные новые даты голосования – 12 июня и 13 сентября. По информации издания, в Кремле склоняются к первой.

"Это День России – праздник, который рифмуется с предметом голосования, конституцией. Это выходной, за которым следуют еще два выходных, на проведение голосования можно отвести три этих дня", – сказал один из источников издания.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 17 марта отказался комментировать информацию о возможном переносе даты голосования.

"Вы знаете, что много пересудов было на эту тему. Предлагаю дождаться, когда дата голосования будет определена соответствующим актом президента", – цитирует его РБК.

По состоянию на 17 марта в РФ 114 пациентов с коронавирусом, летальных случаев не зафиксировано, сообщил минздрав страны.

16 марта Конституционный суд РФ признал закон о поправке в конституцию соответствующим основному закону страны. Среди прочего закон содержит норму о так называемом обнулении президентских сроков Путина. Согласно выводу суда, президент РФ сможет вновь участвовать в выборах вне зависимости от числа сроков, в течение которых он занимал должность главы государства на момент вступления в силу изменений в конституцию.

После решения Конституционного суда закон должны утвердить на всероссийском голосовании.

Некоторые российские ученые, писатели, юристы и журналисты выступили против внесения поправок в основной закон. 14–15 марта в нескольких городах России прошли акции протеста против обнуления президентских сроков Путина, в Москве задержали около 50 человек.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.