Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Швец: "Преемники" будут стараться избавиться от Путина как можно скорее, поскольку озабочены собственной безопасностью

Бывший советский разведчик, сокурсник президента России Владимира Путина Юрий Швец уверен, что Путин цепляется за власть, так как это единственная гарантия его безопасности.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008 2012 годах
Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин понимает, что власть – это единственная реальная гарантия его безопасности. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

Он уверен, именно поэтому Путин будет "зубами цепляться за кремлевскую табуретку, пока "непреодолимая сила личного характера" эти зубы не разожмет".

"Преемники" будут стараться избавиться от него как можно скорее, поскольку озабочены собственной безопасностью, а для этого им придется "порешать вопросы" в Вашингтоне. Так было осенью 91-го, накануне распада СССР. Так было в 1999 году, примерно за месяц до того, как Ельцин публично объявил Путина своими преемником. Думаю, так будет и на этот раз", – отметил Швец.

Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было. Полный текст интервью

10 марта по предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента, а 14 марта закон подписал Путин.

Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Юрий Швец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джаред Лето узнал о пандемии, вернувшись из пустыни
Джаред Лето узнал о пандемии, вернувшись из пустыни
Брежнева совершила в марте 10 перелетов в защитной маске
Брежнева совершила в марте 10 перелетов в защитной маске
  Санина, Тарабарова, Крис Мартин, Кит Урбан, Педан. Артисты организовали музыкальные и спортивные флешмобы в сети
  Санина, Тарабарова, Крис Мартин, Кит Урбан, Педан. Артисты организовали музыкальные и спортивные флешмобы в сети
Лайвли и Рейнольдс пожертвовали $1 млн на борьбу с коронавирусом
Лайвли и Рейнольдс пожертвовали $1 млн на борьбу с коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS