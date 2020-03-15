Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Обнулением сроков президентства Путин ответил на отказ Трампа приехать 9 мая в Москву – Белковский

Идеей об обнулении сроков президента РФ глава Кремля Владимир Путин ответил на нежелание лидеров Запада, в частности президента США Дональда Трампа, мириться с ним 9 мая, считает российский политолог Станислав Белковский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Белковский (на фото): Путин ответил в присущей ему манере
Белковский (на фото): Путин ответил в присущей ему манере
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Внесение поправок в конституцию РФ об обнулении сроков президента Владимира Путина связано с информацией о том, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

Такое мнение 14 марта в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил российский политолог Станислав Белковский.

"Обратите внимание, что выступление Валентины Владимировны Терешковой, Героя Советского Союза, в Государственной думе с предложением дать возможность Владимиру Путину баллотироваться вновь прозвучало лишь через несколько часов после того, как высочайший пресс-секретарь Дмитрий Песков транслировал: Дональд Трамп не едет на торжества 9 мая 2020 года в Москву. Вот именно на это Владимир Путин ответил обнулением президентских сроков", – сказал он.

По словам политолога, в тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "надо показать всему миру: придется нынешним лидерам работать с Владимиром Путиным – не будет другого президента".

"То есть это был яркий и яростный ответ Владимира Владимировича на нежелание западных лидеров демонстративно мириться с ним в день 9 мая и создавать новый пакт Россия – Запад. Как должен был ответить Владимир Путин? В присущей ему манере", – объяснил Белковский.

Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. Но в России отмечают годовщину капитуляции нацистской Германии, датой которой считают 9 мая 1945 года.

В ноябре 2019 года Трамп заявил, что очень ценит приглашение Кремля на празднование 75-летия Победы. Он отметил, что "посмотрит, сможет ли приехать" в Москву, так как май 2020 года – это "разгар политического сезона" в США.

10 марта 2020 года Песков сообщил, что Трамп в Москву 9 мая не приедет.

20 января Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается закрепить приоритет конституции над международным правом.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий. Однако 10 марта по предложению Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента, а 14 марта закон подписал Путин.

Если Конституционный суд РФ подтвердит соответствие поправок конституции, проект вынесут на всероссийское голосование 22 апреля. По данным СМИ, КС РФ уже рассматривает этот вопрос.

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, Станислав Белковский, Москва, Валентина Матвиенко, День Победы, Дональд Трамп, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Гайтана открыла велосезон
Гайтана открыла велосезон
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS