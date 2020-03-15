Обнулением сроков президентства Путин ответил на отказ Трампа приехать 9 мая в Москву – Белковский

Идеей об обнулении сроков президента РФ глава Кремля Владимир Путин ответил на нежелание лидеров Запада, в частности президента США Дональда Трампа, мириться с ним 9 мая, считает российский политолог Станислав Белковский.

Белковский (на фото): Путин ответил в присущей ему манере Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Внесение поправок в конституцию РФ об обнулении сроков президента Владимира Путина связано с информацией о том, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

Такое мнение 14 марта в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил российский политолог Станислав Белковский.

"Обратите внимание, что выступление Валентины Владимировны Терешковой, Героя Советского Союза, в Государственной думе с предложением дать возможность Владимиру Путину баллотироваться вновь прозвучало лишь через несколько часов после того, как высочайший пресс-секретарь Дмитрий Песков транслировал: Дональд Трамп не едет на торжества 9 мая 2020 года в Москву. Вот именно на это Владимир Путин ответил обнулением президентских сроков", – сказал он.

По словам политолога, в тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "надо показать всему миру: придется нынешним лидерам работать с Владимиром Путиным – не будет другого президента".

"То есть это был яркий и яростный ответ Владимира Владимировича на нежелание западных лидеров демонстративно мириться с ним в день 9 мая и создавать новый пакт Россия – Запад. Как должен был ответить Владимир Путин? В присущей ему манере", – объяснил Белковский.

Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. Но в России отмечают годовщину капитуляции нацистской Германии, датой которой считают 9 мая 1945 года.

В ноябре 2019 года Трамп заявил, что очень ценит приглашение Кремля на празднование 75-летия Победы. Он отметил, что "посмотрит, сможет ли приехать" в Москву, так как май 2020 года – это "разгар политического сезона" в США.

10 марта 2020 года Песков сообщил, что Трамп в Москву 9 мая не приедет.

20 января Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается закрепить приоритет конституции над международным правом.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий. Однако 10 марта по предложению Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента, а 14 марта закон подписал Путин.

Если Конституционный суд РФ подтвердит соответствие поправок конституции, проект вынесут на всероссийское голосование 22 апреля. По данным СМИ, КС РФ уже рассматривает этот вопрос.