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Белковский: Почему Мишустин? Потому что нужно ободрать народ, как липку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу, где научился "обдирать всех, как липку", сказал в интервью изданию "ГОРДОН" российский политолог Станислав Белковский.

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Белковский: Большой бизнес уже как будто ободрали. Сейчас нужно ободрать средний и малый бизнес, перейти к физическим лицам
Белковский: Большой бизнес уже как будто ободрали. Сейчас нужно ободрать средний и малый бизнес, перейти к физическим лицам
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Михаил Мишустин стал премьер-министром РФ потому, что умеет "обдирать народ". Такое мнение в интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский политолог Станислав Белковский.

На вопрос, почему именно Мишустин стал премьером, Белковский ответил: "Потому что нужно ободрать народ, как липку".

"В чем Михаил Мишустин обладает огромными навыками и опытом. Он 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу, научился обдирать всех, как липку. Ну, большой бизнес уже как будто ободрали. Сейчас нужно ободрать средний и малый бизнес, перейти к физическим лицам. Это все и поручено Михаилу Владимировичу Мишустину”, – добавил он.

Белковский не исключил, что увольнение предыдущего премьера РФ Дмитрия Медведева может быть связано с увлечением алкоголем.

"Не знаю, как сейчас, но на протяжении долгих лет призрак преследовал Дмитрия Анатольевича", – отметил он.

Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал. Читайте полное интервью

16 января 2020 года указом президента России Владимира Путина Мишустин назначен премьер-министром РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Станислав Белковский, бизнес, Михаил Мишустин
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