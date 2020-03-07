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Белковский: Двойники у Путина были. Хотя почему "были"? Разве их уволили?

В интервью изданию "ГОРДОН" российский политолог Станислав Белковский предположил, что президент РФ Владимир Путин может не знать о существовании своих двойников.

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Белковский: Многие решения в плане его безопасности происходят без его ведома
Белковский: Многие решения в плане его безопасности происходят без его ведома
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

У президента России Владимира Путина есть двойники. Такое мнение в интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский политолог Станислав Белковский.

"Да, я думаю, что в каком-то количестве были... Хотя почему "были"? Разве их уволили? Как же они будут кормить семьи? У нас же социальное государство, по конституции", – сказал он.

Политолог предположил, что Путин "может и не знать об их существовании".

"Ведь многие решения в плане его безопасности происходят без его личного ведома, чтобы его не беспокоить лишний раз", – отметил Белковский.

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В интервью ТАСС, опубликованном 27 февраля, Путин заявил, что в начале 2000-х годов ему предлагали привлечь двойника ради безопасности, но он решил отказаться.

ТАСС отмечало, что вопрос о том, есть ли у Путина двойник, является одним из самых популярных запросов о президенте РФ в интернете.

Теги: Россия, Владимир Путин, Станислав Белковский, президент, безопасность, двойник
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