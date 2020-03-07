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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белковский: Если бы выборы состоялись в это воскресенье, их выиграл бы Трамп

Российский политолог Станислав Белковский в интервью изданию "ГОРДОН" высказал мнение, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп похожи тем, что вопреки собственным элитам и стереотипам этих элит стали лидерами своих стран.

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По данным Gallup, Трампа поддерживают 49% американских избирателей
По данным Gallup, Трампа поддерживают 49% американских избирателей
Фото: ЕРА

Действующий президент США Дональд Трамп на данный момент является реальным лидером президентского рейтинга в своей стране, заявил в интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский политолог Станислав Белковский.

"Пока 65% американцев считают, что им станет Дональд Трамп, по данным последних опросов. Мне трудно об этом судить. Тем более, я не американец. Еще, не дай Бог, обвинят во вмешательстве во внутренние дела", – отметил политолог.

Он напомнил, что лидерами праймериз демократов остаются экс-вице-президент США Джо Байден и Берни Сандерс.

"Я бы очень хотел увидеть решающую схватку Трампа и Сандерса, поскольку это будет как минимум весело. Но я думаю, что если бы выборы состоялись в это воскресенье, то их выиграл бы Дональд Трамп, 45-й президент США", – подчеркнул Белковский.

Он также высказал мнение о схожести президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

"[Они похожи] по политическому генезису. Это джокеры – люди, которые вопреки собственным элитам и преобладающим стереотипам этих элит стали лидерами", – добавил политолог.

Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал. Читайте полное интервью

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года.

По данным опроса, проведенного аналитической компанией Gallup в середине февраля этого года, Трампа поддерживают 49% американских избирателей.

Теги: США, рейтинг, Станислав Белковский, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы в США, Берни Сандерс
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