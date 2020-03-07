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Белковский: Численность службы охраны Путина 60 тысяч человек. В эту систему входят повара, дегустирующие его еду, астрологи и ясновидящие

В интервью изданию "ГОРДОН" российский политолог Станислав Белковский заявил, что Федеральная служба охраны президента РФ Владимира Путина составляет несколько десятков тысяч человек, из-за чрезмерного опасения президента за свою безопасность.

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Путин впервые стал президентом РФ в 2000 году
Путин впервые стал президентом РФ в 2000 году
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин помешан на соображениях безопасности, такое мнение в интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский политолог Станислав Белковский.

По его словам, численность Федеральной службы охраны Путина составляется 60 тысяч человек.

"В эту систему входит огромное количество людей. Не только физические охранники. В нее входят повара, дегустирующие еду Владимира Владимировича Путина, астрологи, ясновидящие – много кто... Ну как без астрологов и ясновидящих предвидеть риски и проанализировать их? Кирпич летит уже на Владимира Владимировича? Что, без ясновидящих мы узнаем, когда и откуда он летит? Нет", – отметил Белковский.

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Владимир Путин занимал должность российского президента с 7 мая 2000 года по 7 мая 2008-го. После этого президентом был избран Дмитрий Медведев, а Путин стал премьер-министром. Путин повторно выиграл президентские выборы в 2012-м, а потом в 2018 году.

Теги: Россия, Владимир Путин, Станислав Белковский, безопасность, охранник, охрана
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