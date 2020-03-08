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Белковский: Дружба и доверие Путина с Берлускони сложились на почве пластической хирургии

Президент РФ Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони похожи друг на друга "по принципу конвергенции систем, капиталистической и социалистической", сказал в интервью изданию "ГОРДОН" российский политолог Станислав Белковский.

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Белковский: Путин любит слушать байки Берлускони о том, что весь Запад полностью разворован и проворован
Белковский: Путин любит слушать байки Берлускони о том, что весь Запад полностью разворован и проворован
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

В России около 10 лет ходят слухи, что президент РФ Владимир Путин тяжело болен. Об этом в интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российский политолог Станислав Белковский.

"Может быть, это так, а может быть, и нет. Если это так, то об этом никто никогда не узнает", – отметил он.

Путин тщательно скрывает в первую очередь все, что касается лично его, подчеркнул Белковский.

"Во всяком случае дружба и доверие с Сильвио Берлускони, бывшим премьер-министром Италии, у Путина сложились на почве пластической хирургии", – сказал политолог.

По словам Белковского, Путин и Берлускони похожи друг на друга "по принципу конвергенции систем, капиталистической и социалистической".

"После определенных доз препаратов, введенных в лицо, все становятся похожи друг на друга", – добавил он.

Белковский назвал Берлускони "крупным жуликом".

"Это человек, который за рюмкой чего-нибудь, даже когда Путин еще употреблял, всегда мог объяснить, что "политкорректность – ерунда, и жулики все, и когда нам говорят, что нельзя воровать, они просто сами первостатейные воры, а нам не дают". Путин любит слушать байки [украинского политика] Виктора Владимировича Медведчука, что Украины не существует. Во многом на этом построено их взаимное доверие. Так же он любит слушать байки Берлускони о том, что весь Запад полностью разворован и проворован. И поэтому чего уж там, все одним миром мазаны... Тут психологическая близость очень важна", – сказал политолог.

Белковский: Почему Путин снял Медведева? Увлечение алкоголем сказалось. Владимир Владимирович это не любит, так как сам завязал. Читайте полное интервью

В сентябре 2019 года Белковский говорил, что дружба Путина и Берлускони построена на частичной "покупке".

Теги: Россия, Владимир Путин, Италия, Станислав Белковский, Сильвио Берлускони, хирургия
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