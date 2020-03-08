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Белковский: Янукович оказался внебрачным внуком Брежнева

В интервью изданию "ГОРДОН" российский политолог Станислав Белковский объяснил, что байка о родстве экс-президента Украины Виктора Януковича и главы СССР Леонида Брежнева связана с космонавтом Георгием Береговым.

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Белковский согласен, что история о родстве бывших руководителей стран может быть "ерундой"
Белковский согласен, что история о родстве бывших руководителей стран может быть "ерундой"
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Существует байка о том, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович – внук бывшего главы Советского Союза Леонида Брежнева. Об этом в интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил российский политолог Станислав Белковский.

"Ты знаешь байку о том, что Виктор Федорович Янукович – внук Брежнева? ...Байка сводится к следующему. За Виктора Федоровича, когда тот сел в тюрьму, вступался космонавт [Георгий] Береговой. И было трудно объяснить, почему космонавт Береговой проявляет такое участие к судьбе никому не известного тогда Виктора Януковича. Вот так родилась байка, что Янукович – внебрачный сын Берегового. А про Берегового ходили слухи, что он – внебрачный сын Брежнева. И Янукович оказался внебрачным внуком Брежнева", – объяснил политолог.

Белковский согласился, что эта история может быть "полнейшей ерундой".

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Брежнев родился в Днепропетровской области, был генеральным секретарем ЦК КПСС с 1966 года до своей смерти в 1982-м.

Береговой – уроженец Полтавской области, умер в 1995 году в возрасте 74 лет.

Виктор Янукович родился в Енакиево Донецкой области, был президентом Украины с 2010 года до начала 2014 года, пока не сбежал в Россию.

Теги: Виктор Янукович, космос, Станислав Белковский, Леонид Брежнев
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