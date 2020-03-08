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Белковский: С одной стороны, Шнуров – генератор духовных скреп, а с другой – мультимиллионер

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров смог "очень успешно монетизировать свой талант", сказал в интервью изданию "ГОРДОН" российский политолог Станислав Белковский.

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Шнуров видит себя человеком, который может "поднять русский народ на что-нибудь", сказал Белковский
Шнуров видит себя человеком, который может "поднять русский народ на что-нибудь", сказал Белковский
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Российский политолог Станислав Белковский сказал в интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что считает лидера российской группы "Ленинград" и члена Партии роста Сергея Шнурова "исключительно талантливым человеком".

"Не просто талантливым, а тем, кто смог монетизировать свой талант очень успешно. То есть, с одной стороны, Сергей Шнуров – генератор духовных скреп, а с другой стороны – он мультимиллионер. А это не всегда совпадает. И я не думаю, что ситуация банально сводится к тому, что Кремль купил Шнурова. Кто кого купил, еще большой вопрос”, – сказал Белковский, комментируя свое мнение по поводу решения Шнурова пойти в политику.

По мнению политолога, Шнуров видит себя человеком, который может "поднять русский народ на что-нибудь".

"Но поскольку это невозможно в современной политической системе России без прямого содействия Кремля, невозможно ни политически, ни юридически – вот Шнуров идет в такую конструкцию. Будет ли она для него полезной, я не знаю. Как говорил мне покойный Сергей Леонидович Доренко много лет назад: "Глупые люди думают, что Березовский мне заплатил – и поэтому я делаю то, что делаю. Но я делаю то, что я делаю, поскольку я самореализуюсь и стал самым влиятельным манипулятором страны. Я бы сам за это заплатил. Но еще так удачно получилось, что мне за это платит Березовский". Я думаю, что Шнуров сказал бы нечто подобное о происходящем с ним сегодня", – добавил Белковский.

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В феврале 2020 года Шнуров вступил в Партию роста, заявив о намерении баллотироваться в Государственную думу России на выборах 2021 года. Комментируя свое решение, артист подчеркнул, что "с ним будет веселее". 

О намерении заняться политикой музыкант заявил за месяц до вступления в партию.

Теги: Россия, Станислав Белковский, Кремль, политика, Сергей Шнуров
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