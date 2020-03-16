Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было

Информация о смертельном заболевании Путина не могла появиться без санкции со стороны властной группировки

– На днях первая женщина-космонавт СССР, депутат Госдумы РФ от "Единой России" Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина. Российский президент предложение Терешковой поддержал. По сути, это означает, что он останется во власти до 2036 года. Как вы восприняли эту новость?

– Для меня это проявление борьбы, которая разворачивается между Путиным и его "преемниками" и становится все более публичной.

– Поясните.

– Видите ли, в России есть одна специфическая радиостанция. Она принадлежит главному достоянию Кремля – компании "Газпром". Шеф-редактор этой радиостанции, эдакий ловкий царедворец, часто с гордостью подчеркивает, что доверительно общается в Кремле с сильными мира сего.

Я знал подобных людей еще в брежневские времена. Они были непотопляемыми, их выживаемость основывалась на том, что они каждый день знали, какие ветры и куда дуют в этот конкретный момент в кремлевских коридорах, и всегда плыли по течению. Такие ребята, как писал классик, "словечка в простоте не скажут".

– Почему вы вдруг вспомнили о радиостанции "Эхо Москвы" и ее главном редакторе Алексее Венедиктове?

– На этой радиостанции достаточно часто и с весьма специфическими заявлениями начал появляться профессор, недавно изгнанный из топового российского вуза МГИМО. Он неоднократно рассказывал, что Путин в силу личных причин скоро нас покинет. Уважаемый профессор практически открытым текстом говорит, что речь идет о каком-то чуть ли не смертельном заболевании, в результате которого Путина скоро уже не будет.

Могу вас заверить: такая информация – причем, что важно, неоднократно! – не могла появиться на волнах радиостанции, если бы ее главный редактор не имел на это санкции со стороны той властной группировки, которую он считает на данный момент самой влиятельной.

Вспомните, в РФ громят СМИ и изгоняют редакторов за какую-то фигню вроде статьи о племяннике, дочери, яхте для любовницы, а тут высшая государственная тайна страны – здоровье самого Путина! Вы только вдумайтесь: "наше все" скоро нас покинет, и это в то время, когда страна, как всегда, в кольце врагов. Да это почти государственная измена!

Надо понимать, что в авторитарном государстве, коим является Россия, так называемая вертикаль власти держится на лояльности или лизоблюдстве продажных людей на всех уровнях государственной структуры. И когда эти люди узнают, что Акела промахнулся, они тут же бегут искать нового Акелу, система немедленно теряет управляемость, вертикаль рушится, государство идет вразнос. Это катастрофа для страны, уничтожение той самой стабильности, о которой столько лет трындит путинский режим. Именно так за четыре дня рухнул СССР в августе 1991 года.

Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было

– Я брала интервью у российского историка, политического аналитика и профессора МГИМО Валерия Соловья, о котором вы упомянули. Он действительно владеет инсайдерской информацией и делает достаточно точные прогнозы, но он никогда не говорил о какой-то болезни Путина, лишь подчеркивал, что обстоятельства непреодолимой силы заставят президента РФ оставить публичную политику в самое ближайшее время. О том, что у Путина может быть очень серьезное заболевание, пишут как раз анонимные Telegram-каналы…

– Я имел в виду не только это интервью. Профессор говорил об этом неоднократно, но началось все с упомянутой радиостанции. И это важно, поскольку, повторяю, это радиостанция "Газпрома" и такая информация не могла на ней появиться несколько раз без соответствующей санкции.

Кроме того, профессор говорил о личных обстоятельствах непреодолимой силы. Ну, если мы отметем роковую любовь, желание поиграть в сборной РФ на чемпионате мира по хоккею или слетать на Луну на рогозинском батуте, то в конце концов придется остановиться на болезни. Намеки профессора прозрачны, как слеза ребенка. К тому же, есть и другие, как говорится, "разведывательные признаки", которые подтверждают месседж профессора.

– Какие, например?

– С недавних пор Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было; и это понятно, он же 20 лет пыжился суперменом выглядеть. И вдруг – "ночной горшок", который невозможно скрыть от посторонних глаз. Не по-пацански это. Как говорится, не комильфо. И что интересно, никто, кроме Путина, биотуалеты с собой не возит и не возил. Тот же Брежнев, например, такого не делал, хотя была информация, что ЦРУ охотится за его "анализами", чтобы определить, чем генсек болен и сколько ему осталось.

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Видео: Факти ICTV / YouTube

Кроме того, в пользу скорого ухода Путина говорит поспешность, с которой он запустил мутный балаган с поправками в конституцию, среди которых закопана главная – неприкосновенность бывшего президента. Спрашивается: кто этот "бывший президент" России?

Поэтому могу с высокой долей уверенности предположить, что у него, скорее всего, онкология, отсюда информация, что он скоро оставит публичную политику.

Кстати, события в Госдуме, с которых вы начали это интервью, говорят о том, что между Путиным и его "преемниками" – назовем их так – уже развернулась нешуточная борьба, и уже не под ковром, а на глазах у изумленной публики.

– Допустим, ваша теория верна. Но кто из условной кремлевской группировки осмелился дать санкцию на донесение до населения информации о скором уходе президента РФ по состоянию здоровья? Кто эти преемники?

– Лично мне представляется, что это верхушка силового блока.

– А если конкретнее?

– Патрушев, Бортников и примкнувший к ним Сечин.

– Иными словами, давние соратники Путина еще со времен работы в Ленинграде – секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и глава "Роснефти" Игорь Сечин?

– Это как раз те люди, которые в случае ухода Путина реально могут претендовать на власть. Причем не факт, что кто-то из этой троицы станет президентом. Вполне возможно, что они не договорятся между собой, кто из них займет трон, и посадят какого-то Ваньку-встаньку в надежде, что будут дергать его за ниточки.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Фото: ЕРА



Путин отныне – не просто хромая утка. У этой "утки" уже и хвост выщипали. Отныне он – нелегитимный узурпатор

– Не очень понимаю, почему вы противопоставляете Патрушева, Бортникова и Сечина действующему главе РФ. Разве им выгодно смещение Путина, который, по сути, является гарантом их физической и финансовой неприкосновенности?

– Потому и противопоставляю, что "Акела промахнулся" и лишился значительной части своих зубов. Поэтому Путин уже не может им гарантировать никакой неприкосновенности. Он превратился в мертвый груз, который сам идет на дно и тащит их всех за собой. Им нужно скинуть его и постараться выплыть самостоятельно. То есть разменять Путина на гарантии для себя.

Примерно так "патриотическая элита" России вместе с КГБ разменяла распад СССР на гарантии личной безопасности и большие деньги. И "преемники" Путина уже приступили к выполнению аналогичного плана по избавлению от балласта.

– Что вы имеете в виду?

– Вот смотрите. Что полезно для устранения больного Путина с политический сцены? Дополнительная резкая дестабилизация. И тут на арену выходит Сечин.

В пятницу, 6 марта, по его инициативе Россия развалила соглашение с ОПЕК. Знаю, интернет полон насмешливых замечаний в отношении аналитических способностей господина Сечина, который вступил в КПСС в 1990 году, то есть за год до краха компартии и СССР. Но в данном случае последствия развала ОПЕК+ были понятны даже идиоту. И они не заставили себя ждать.

В понедельник, 9 марта, нефтяные котировки летят вниз на 30%; курс доллара стремительно взлетает с 66 до 76 рублей; бумаги крупнейших российских компаний за иностранных биржах теряют в стоимости до 26%. Крупнейшие в мире независимые нефтетрейдеры не могут найти покупателей для российской нефти Urals, поскольку саудовская нефть гораздо дешевле.

В Москве возникает паника.

ВИДЕО

Видео: Meduza / YouTube

Одновременно в Госдуме происходят события, смутно напоминающие начало мятежа на броненосце "Потемкин". С утра депутат от "Единой России" Карелин вносит предложение о досрочных выборах Госдумы после принятия поправок к конституции. Естественно, он делает это по указанию сверху. Логика авторов этого указания достаточно прозрачна: новая конституция требует обновления высших органов власти. Сначала досрочные выборы в парламент, а затем естественно возникает вопрос и о досрочных выборах президента.

Путин узнает об этой инициативе по телевизору и приходит в ужас. Происходит невероятное: с ним это предложение не согласовали! Еще пару месяцев назад такое представить было невозможно. Месяц назад этот "нежданчик" можно было ликвидировать одним звонком из Кремля в Думу. Но сейчас Путин уже не уверен в лояльности Госдумы и в том, что все можно решить по звонку из его администрации. Он нутром чует измену!

И вот человек, который, как средневековая кокотка, опаздывает всегда, везде и надолго, на полных парах несется в парламент, чтобы предотвратить наметившийся бунт на корабле. Накануне его приезда – с голоса! – Терешкова, которой в ее годы терять уже нечего, предлагает поправку фактически о пожизненном президентстве. Путин с трибуны отвергает предложение Карелина и соглашается на поправку Терешковой. Занавес!

– Какой вывод нужно сделать из всех этих поспешных телодвижений?

– Эти события в Госдуме выглядят так, будто у Путина расстройство желудка в острой форме и он бежит стремглав в туалет, боясь не успеть. Видимо, у него отсчет пошел на месяцы.

До этого момента они разыгрывали дешевую комедию с сотнями поправок в Конституцию, с перераспределением полномочий органов власти, неприкосновенностью Путина после его ухода. То есть пытались все сделать по возможности в рамках приличий и под дымовой завесой. Теперь все маски сброшены, планы, которые и так не отличались изяществом, вообще летят к черту. Делается простецкое pas de deux (па-де-де): Терешкова подмахивает, Путин подхватывает. Вот и все.

И хотя "преемникам" не удалось уже сейчас подтолкнуть его к досрочным выборам, которые, судя по событиям в Госдуме, вполне могли пойти не по путинскому сценарию. Но Путин отныне не просто хромая утка. У этой "утки" уже и хвост выщипали. Отныне он нелегитимный узурпатор. Понимаете, приняв поправку Терешковой, он уже сейчас, задолго до 2024 года, стал узурпатором.

Люди, которые рассчитывают прийти на смену Путину – это монстры. Они превратили Петербург в перевалочный пункт колумбийского кокаина в Европу

– Все тот же Валерий Соловей в своих многочисленных эфирах рассказывал, что у Путина на столе сейчас лежат несколько сценариев дальнейшего развития событий для удержания ситуации внутри РФ под контролем – от союза с Беларусью до очередной "маленькой победоносной войны", например, против стран Балтии…

– Никакой войны не будет. У Путина нет военных ресурсов ни для ядерной войны, ни для крупного локального вооруженного конфликта. Приведу лишь один пример.

Примерно год назад с помпой было объявлено, что Россия приняла на вооружение баллистические ракеты морского базирования "Булава". Вот только "забыли", что эти ракеты еще в 2013 году были установлены как минимум на двух подводных лодках, и с тех пор их все время дорабатывали, потому что они были дефективными. То есть шесть лет каждая из этих субмарин потенциально была плавающим Чернобылем. И не факт, что сейчас эти ракеты находятся в исправном состоянии.

По оценкам американских военных экспертов, главная проблема стратегических ядерных сил России – это технологическая отсталость в процессе их производства, которая не позволяет исключить негативное влияние человеческого фактора. Выражаясь понятным языком, с роботами в РФ дело плохо, приходится многое делать руками, а руки сами знаете откуда растут... И это касается практически каждой из сотен ракет, установленных и на подводных лодках, и под землей.

Об обычных видах вооружений я даже не говорю. Все ушло в песок "Путемкин лэнда", как назвали путинскую Россию на недавней конференции по безопасности в Мюнхене.

– Иными словами…

– …нужно успокоиться, никакой войны не будет. У сегодняшней России нет на это ни сил, ни возможностей. К тому же с конца февраля в рамках учений Defender Europe НАТО уже ввезло в Польшу и Прибалтику огромное количество военной техники, около 20 тысяч единиц там и останутся.

Коронавирус может внести коррективы в расписание учений, но они, а также связанные с ними еще шесть учений будут проведены. Это включает отработку применения тактического ядерного оружия против вероятного противника (догадайтесь с трех раз, кто этот противник). Так что забудьте про войну.

Видимо, "преемники" недели две назад это уже поняли, поэтому теперь пугают уже не реальной, а гибридной войной. Но это уже смешно. Гибридная война имеет смысл только в том случае, если она внезапна. А если этой войной грозятся за несколько месяцев, то это очередной кремлевский мультик.

– Тогда зачем постоянно вбрасывать в информационное поле месседжи, что Россия готовится развязать очередную войну?

– Отвечаю: люди, которые рассчитывают прийти на смену Путину – это монстры. Во время работы в Петербурге они были на подхвате у местных бандитов, сотрудничали с наркокартелями, превратив город в перевалочный пункт колумбийского кокаина в Европу. Они обрекли петербуржцев на голод в начале 90-х, раздеребанив нефтепродукты, которые были выделены для продажи, чтобы закупить продовольствие и накормить население.

Затем эти же люди взрывали жилые дома в Москве и Волгодонске, чтобы привести Путина к власти. Короче говоря, в багаже у них терроризм, бандитизм, убийства и невиданное в истории воровство. У них не просто руки по локоть в крови, они сами по ушли в крови.

Когда Путин нас покинет, ЦРУ обязано будет установить в своем холле лавы звезду с надписью "Спасибо тебе, агент Окурок"

– Как Запад воспримет возможный приход к власти в России людей уровня патрушевых и сечиных?

– Естественно, эти люди имеют все основания опасаться, что Запад встретит их приход к власти враждебно. И для начала, например, введет в действие те санкции, которые уже объявлены, но до сих пор стояли на паузе.

Кроме того, в войну по поводу нефтяных цен, которую развязала Россия, в ближайшее время вступят США (естественно, на стороне Саудовской Аравии) и, вполне вероятно, объявят жесткие санкции против "Роснефти". Если в Кремле будут ерепениться – вообще эмбарго на поставки нефти Urals введут. А еще будут ерепениться – заблокируют долларовые счета. Если же и это не остановит, то можно в Польше развернуть BGM 109G, нацеленные на Кремль. Ведь договор о запрещении ракет средней дальности уже не работает. И так далее по нарастающей. И кто в России будет готов умереть или туже затянуть пояс, защищая Патрушева, Бортникова и Сечина? Вопрос, понятно, риторический.

Поэтому информация о якобы неминуемой войне лично для меня имеет только одно рациональное объяснение. Товарищи, готовящиеся сменить Путина, рассчитывают, что, придя к власти, они заявят: мол, у предшественника крыша поехала, чуть не довел нас до третьей мировой войны, пришлось его убрать, тем самым мы спасли мир. Ну что теперь вспоминать о взорванных домах и колумбийском коксе, Немцове и Скрипалях? Мы спасители человечества!

– Какой-то очень наивный план, если не сказать грубее…

– Я бы на вашем месте не рассчитывал на их выдающиеся аналитические способности. Все они вместе с Путиным – это коллективный анти-Мидас: к чему ни прикоснутся, все превращается во вторичный продукт. Я вообще считаю, что когда Путин нас покинет, ЦРУ обязано будет установить в своем холле славы звезду с надписью "Спасибо тебе, агент Окурок". Я серьезно.

10 марта 2020 года, Москва. Выступление Владимира Путина в Госдуме РФ, во время которого он согласился обнулить свои президентские сроки. Фото: Yuri Kochetkov / ЕРА

Вы только вдумайтесь. После развала СССР военно-промышленный комплекс США сжался, как шагреневая кожа. НАТО стало существовать практически только на бумаге. И только благодаря титаническим усилиям кремлевских, бюджет Пентагона взлетел в этом году до рекордных $738 миллиардов, а крупнейшие компания ВПК США сейчас завалены заказами.

Наблюдается удивительное сотрудничество, в котором Путин работает как бы на подаче. Он показывает мультик с мифическим чудо-оружием, а "Рейзион" или "Локхид" получают от Пентагона долгожданные подряды на разработку систем нового поколения. И в отличие от РФ, это реальное, а не мультяшное оружие. Кремлевские пропагандоны с пафосом вопрошают: "Вы готовы умереть за Тарту"? А в ответ НАТО возрождается, как птица Феникс, начинает серию крупнейших за последние 25 лет учений у самых границ РФ (так близко от Москвы они не проводились никогда) и создают мощную группировку, которая останется там на постоянной основе.

В сфере спецслужб произошли вообще исторические события. Я имею в виду одномоментное (!) раскрытие в Америке сразу десяти нелегалов российской разведки. Среди них был Герой Советского Союза Михаил Васенков, который до этого успешно работал на нелегальном положении с середины 1970-х, то есть 35 лет! Так вот, он был раскрыт при помощи его личного дела, которое спецслужбы США добыли из штаб-квартиры СВР в Ясенево.

Чтобы вы понимали, личное дело нелегала – это тяжелый фолиант страниц на 400. И вот его тайно вынесли из СВР и переправили в США. Для тех, кто работал во внешней разведке КГБ, это должно звучать невероятно. Такого не было со дня образования ЧК в 1917 году и стало возможным только при власти "питерских чекистов". Это такой шок, что полковник Васенков, вернувшись в Москву в результате шпионского обмена, послал путинские спецслужбы на все четыре стороны и сказал, что хочет уехать в Латинскую Америку.

Наконец, при Путине из РФ было выведено более триллиона долларов, прежде всего в США. Имея мозги и не будучи вором, на эти деньги можно было чудеса в России сотворить. Вместо этого "кремлевские" профинансировали американскую экономику, а также бюджет Пентагона. Я глубоко убежден, что сейчас в Кремле сидят уникально полезные идиоты самых страшных врагов России. А вы говорите "наивный план"…

Путин с товарищами похоронят РФ, как советская элита своими руками похоронила Советский Союз

– Ваш прогноз: что дальше?

– В ближайшие месяцы развитие событий будет определяться двумя главными факторами. Путин понимает, что власть – это единственная реальная гарантия его безопасности. Поэтому будет зубами цепляться за кремлевскую табуретку, пока "непреодолимая сила личного характера" эти зубы не разожмет.

"Преемники" будут стараться избавиться от него как можно скорее, поскольку озабочены собственной безопасностью, а для этого им придется "порешать вопросы" в Вашингтоне. Так было в осенью 91-го, накануне распада СССР. Так было в 1999 году, примерно за месяц до того, как Ельцин публично объявил Путина своими преемником. Думаю, так будет и на этот раз.

Поэтому, как мне кажется, наиболее оптимальное время для решения судьбы Путина наступит ближе к президентским выборам в США, когда станет известно имя будущего президента и когда американцы будут погружены прежде всего в собственные дела.

– К кому именно преемники побегут договариваться, если высока вероятность, что Дональда Трампа, симпатизирующего Путину, опять изберут президентом США?

– Последние пару недель шансы Трампа остаться в Белом доме уменьшились до критических значений. Почему? Коронавирус и приближающаяся рецессия экономики. Трамп сейчас в печали, по всем замерам общественного мнения Байден уверенно у него выигрывает. По крайней мере, так обстоит дело на данный момент.

Впрочем, Вашингтону ничего и не надо делать с Россией. Путин с товарищами похоронят РФ, как советская элита – включая военных и КГБ – своими руками похоронила Советский Союз. Сейчас тоже самое: Россия разваливается усилиями "кремлевских" при гробовом безмолвии народа. Так какая разница, кто станет следующим президентом США – Трамп или Байден? "Преемники" Путина побегут договариваться к любому, кто станет следующим президентом США.

– В случае если условные патрушевы-сечины или их марионетка возглавят Россию, что ждет Украину?

– Вам может стать легче, если с перманентной внутренней зрадой справитесь. Когда "преемники" побегут договариваться в Вашингтон, им там выставят длинный счет, включая и счет за Украину.

Я только никак не могу понять, почему некоторые представители украинской власти из кожи лезут вон, чтобы помочь Кремлю как можно скорее снять санкции, наложенные Западом на Россию за агрессию против Украины. Это какой-то садомазохизм, возведенный в ранг государственной политики?