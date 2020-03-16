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В РФ ученые, юристы и деятели культуры призывают не допустить принятия поправок к конституции об обнулении сроков правления Путина

Российские ученые, писатели, юристы и журналисты выступили против внесения поправок в основной закон. Особую тревогу у авторов обращения вызвала поправка, обнуляющая президентские сроки Владимира Путина.

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Путин уже подписал закон о поправках
Путин уже подписал закон о поправках
Фото: ЕРА

В России более 400 юристов, ученых, журналистов, писателей и артистов подписали открытое обращение к политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда РФ с просьбой не допустить принятия поправок в конституцию страны, которыми в том числе обнуляется срок правления действующего президента Владимира Путина. Обращение обнародовано на сайте "Эха Москвы".

"Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму", – говорится в сообщении.

Авторы обращения отмечают, что эта норма принимается в нарушение определения Конституционного суда от 1998 года, указавшего на недопустимость манипуляций с исчислением президентских сроков, и вступает в прямое противоречие с принципами равенства перед законом и сменяемости власти.

Также подписавшие недовольны и порядком принятия этих поправок, который они считают нелегитимным.

"Вступление в силу поправок, принятых с грубым нарушением определенной конституцией процедуры, мы вынуждены квалифицировать как разрушение установленного действующей конституцией правового порядка – как антиконституционный переворот. Такое развитие событий подрывает возможность эволюционного развития нашей страны на принципах народовластия и свободы и грозит обернуться новой трагедией национального раздора. Осознавая историческое значение этого момента, мы призываем всех неравнодушных граждан, политических и общественных деятелей предпринять все возможные усилия для возвращения ситуации к законности и конституционному порядку", – говорится в обращении.

Среди подписавших обращение в том числе академик Российской академии наук Александр Аникин, профессора МГУ Александр Галиченков и Алексей Вигасин, журналисты Леонид Парфенов и Василий Уткин, писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, театральный режиссер Иосиф Райхельгауз.

20 января Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается закрепить приоритет конституции над международным правом.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий. Однако 10 марта по предложению депутата Госдумы от "Единой России" Валентины Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента, а 14 марта закон подписал Путин.

Если Конституционный суд РФ подтвердит соответствие поправок конституции, проект вынесут на всероссийское голосование 22 апреля. По данным СМИ, КС РФ уже рассматривает этот вопрос.

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, Конституционный Суд, культура, президент
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