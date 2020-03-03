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Макаревич: Боюсь, вслед за конституцией РФ придется вносить поправки в Священное писание

После того, как президент РФ Владимир Путин инициировал упоминающую Бога поправку в конституцию, российский музыкант Андрей Макаревич напомнил, что одна из 10 заповедей гласит: "Не упоминай имени Господа всуе".

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Макаревич: А че, внесем поправки в Священное писание!
Макаревич: А че, внесем поправки в Священное писание!
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Российский музыкант Андрей Макаревич прокомментировал инициативу президента РФ Владимира Путина, который внес поправки к собственному законопроекту об изменении конституции страны и предложил добавить пункт о том, что Россия "сохраняет память предков, передавших идеалы и веру в Бога".

"Боюсь, вслед за конституцией придется вносить поправки в Священное писание. Ибо сказано – не упоминай имени Господа всуе. А че, внесем. Делов-то", – написал Макаревич на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/3453003518049800

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию, проведя по этому поводу всенародный референдум. По его словам, изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Ряд экспертов полагают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий.

Референдум по поправкам в конституцию запланирован на 22 апреля.

Ст. 14 действующей конституции гласит: "Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной".

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, религия, Андрей Макаревич
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