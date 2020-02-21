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Макаревич о ситуации в России: Не знаю ни одной революции, после которой стало бы лучше

Власть в России боится протестов и хочет "их задушить в зародыше", считает российский певец и музыкант Андрей Макаревич.

Макаревич: Мудрые вещи звучат банально
Макаревич: Мудрые вещи звучат банально
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Российский певец и музыкант Андрей Макаревич заявил "Немецкой волне" в интервью, которое вышло 19 февраля, что не хочет дожить до момента, когда появиться потребность выйти на улицу для протестов.

"Я бы очень не хотел дожить до момента, когда я лично почувствую потребность и необходимость выйти на улицу. Потому что это экстремальные меры, и, как правило, приводят они совсем не к тем результатам, которых ожидали. Я еще не знаю ни одной революции, после которой стало бы лучше", – сказал он.

По словам музыканта, в России "власть боится протестов, хочет их задушить в зародыше".

"Гораздо разумнее было бы вести политику, которая не вызывает протестов. Тогда и душить было бы некого и нечего. ...Но это не значит, что к нему не надо стремиться. Вообще-то самые правильные мудрые вещи звучат довольно банально. Но это не значит, что они плохи", – отметил Макаревич.

Ранее Макаревич заявил, что конституция в России "всегда была красивой картинкой на стенке", не соответствующая реальности.

Теги: Россия, протесты, Андрей Макаревич, революция, политика, власть
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