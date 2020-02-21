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Макаревич: В СССР, в России конституция всегда была красивой картинкой на стенке

Российский певец и музыкант Андрей Макаревич считает, что планируемые правки в конституции РФ не имеют значения, поскольку жизнь от них не поменяется.

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Макаревич о конституции РФ: Какая разница, что они там поменяют?
Макаревич о конституции РФ: Какая разница, что они там поменяют?
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

И в Советском Союзе, и в России конституция была декоративным элементом. Такое мнение российский певец и музыкант Андрей Макаревич выразил "Немецкой волне" в интервью, которое вышло 19 февраля.

"Если бы мы до сегодняшнего дня свято соблюдали конституцию и по ней жили, как это предполагается, а в ней решили бы что-то поменять, то это сильно отразилось бы на нашей жизни, и я был бы в это вовлечен. А в СССР, в России конституция всегда была красивой картинкой на стенке", – сказал он.

По словам музыканта, "к жизни она не имеет никакого отношения".

"Поэтому какая разница, что они там поменяют? Да, они легитимизируют какие-то вещи, которые они сейчас и так делают", – считает Макаревич.

15 января президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию, проведя по этому поводу всенародный референдум. По его словам, изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Ряд экспертов полагают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию намерены внести не для продления его полномочий.

Теги: Россия, Конституция, СССР, Андрей Макаревич, картина, музыкант
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